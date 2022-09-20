ÀÐ¹õÈÇ¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡Ù·à¾ì2ºîÉÊ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¡ª¡¡ÅÄÃæË§¼ù¡õ¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¿Ø¤è¤ê¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¡¡¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡Ù¾®Àâ´©¹Ô40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢12·î30Æü¤è¤ê1988Ç¯¸ø³«¡Ø¤ï¤¬À¬¤¯¤ÏÀ±¤ÎÂç³¤¡Ù¡¢2023Ç¯1·î13Æü¤è¤ê1993Ç¯¸ø³«¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ëÀï¤¤¤Î½ø¶Ê¡Ê¥ª¡¼¥ô¥¡¥Á¥å¥¢¡Ë¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÀÐ¹õÈÇ¡É¶ä±ÑÅÁ¡Ø¤ï¤¬À¬¤¯¤ÏÀ±¤ÎÂç³¤¡Ù¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ëÀï¤¤¤Î½ø¶Ê¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡SF¾®Àâ²È¡¦ÅÄÃæË§¼ù¤Ë¤è¤ë¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡Ù¡ÊÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¡£¶ä²ÏÄë¹ñ·³¤Î¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥È¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥í¡¼¥¨¥ó¥°¥é¥à¤È¡¢¼«Í³ÏÇÀ±Æ±ÌÁ·³¤Î¥ä¥ó¡¦¥¦¥§¥ó¥ê¡¼¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î±ÑÍº¤ÎÂÐ·è¤ò¼´¤Ë¡¢¶ä²Ï¤Î¶½Ë´¤òÉÁ¤¯·æºî¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë´©¹Ô40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤ï¤¬À¬¤¯¤ÏÀ±¤ÎÂç³¤¡Ù¡Ê1988¡Ë¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤Î·æºî¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ëÀï¤¤¤Î½ø¶Ê¡Ù¡Ê1993¡Ë¤Î·à¾ìÈÇ2ºîÉÊ¡£35mm¤Î¸¶È×¥Õ¥£¥ë¥à¤«¤é¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤·¤¿4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¶ä²Ï¤ÎÎò»Ë¤¬¡¢¤Þ¤¿1¥Ú¡¼¥¸¡×ËÂ¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢1988Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¹ÊÓ¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Á´162ÏÃ¡¢Ä¹ÊÔ3ºîÉÊ¤Ë¤ª¤è¤ÖÁÔÂç¤ÊºîÉÊ·²¤Ç¡¢OVA¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁí´ÆÆÄ¤ò¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡Ù¡ØÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿ÀÐ¹õ¾º¤¬Ì³¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2018Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡Ö¥Î¥¤¥¨¡ÊDNT¡ËÈÇ¡×¤³¤È¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¶èÊÌ¤·¡ÖÀÐ¹õÈÇ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢º£¤â»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤ÎÅÄÃæË§¼ù¤Ï¡¢¡Ö¸¶ºî¼Ô¤ÏÏ·²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÏÃ¦Èé¤·¤Æ¼ã¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤«¤é¸æÎé¤ò¿½¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬ÁíÀªÌó610Ì¾¤â¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò1¿Í1Ìò±é¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¶ä²Ï¡ÚÀ¼Í¥¡ÛÅÁÀâ¡É¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄËÜºî¡£ËÙÀî¤ê¤ç¤¦¡¢ÉÙ»³·É¤µ¤ó¡¢¹Ãæ²í»Ö¡¢°æ¾åÏÂÉ§¡¢¼ãËÜµ¬É×¡¢¿¹¸ù»ê¡¢±öÂô·ó¿Í¤µ¤ó¡¢ß¯·Ã»Ò¡¢ÅÄÃæ½¨¹¬¡¢¾®»³çýÈþ¡¢º´¡¹ÌÚË¾¡¢±©º´´ÖÆ»É×¡¢¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×¡¢¥¡¼¥È¥ó»³ÅÄ¡¢Â®¿å¾©¡¢Ç¼Ã«¸çÏ¯¤µ¤ó¡¢¸ÅÃ«Å°¡¢¼ÆÅÄ½¨¾¡¡¢¶ä²ÏËü¾æ¡¢²°ÎÉÍºî¡¢¿ÀÃ«ÌÀ¡¢¸¼ÅÄÅ¯¾Ï¡¢¿åÅçÍµ¡¢ÀÐ´ÝÇîÌé¡¢ÂçÄÍÌÀÉ×¡¢¾®ÎÓÀ¶»Ö¤µ¤ó¡¢Æâ³¤¸Æó¤µ¤ó¡¢ÌîÅÄ·½°ì¡¢ÅÚ»Õ¹§Ìé¡¢ËÙÆâ¸Íº¡¢µÆÃÓÀµÈþ¡¢¶¿ÅÄ¤Û¤Å¤ß¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉÀ¼Í¥¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¿Íµ¤¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¡£ÀÐ¹õÈÇ¤ò±é¤¸¤¿Èà¤é¤«¤é¤â¡¢´©¹Ô40¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸å½Ò¡Ë¡£
¡¡¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡¡¤ï¤¬À¬¤¯¤ÏÀ±¤ÎÂç³¤¡¡4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï12·î30Æü¡¢¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡¡¿·¤¿¤Ê¤ëÀï¤¤¤Î½ø¶Ê¡Ê¥ª¡¼¥ô¥¡¥Á¥å¥¢¡Ë¡¡4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï2023Ç¯1·î13Æü¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡£
¡ã¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£ËÙÀî¤ê¤ç¤¦¡¿¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥È
40¼þÇ¯¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬½é¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1986Ç¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë³ÊÄ´¹â²í¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥È¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¶â»úÅã¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹Ãæ²í»Ö¡¿¥¥ë¥Ò¥¢¥¤¥¹
CS¤ÎÆÃÈÖ¤ÇÅÄÃæÀèÀ¸¤È¸æ°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿ºÝ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö¥¢¥ó¥Í¥í¡¼¥¼¤Ï¥¸¡¼¥¯¤ò¤É¤¦ÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¤¹¤ë¤È¡Ö½÷¿´¤Ï¸¶ºî¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¿®Íê¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¡£¡ÖÉõ°õ¤µ¤ì¤¿°¦¡×¤Ç¤¹¤Í¡Ä¶ä²Ï¤ÎÎò»Ë¤¬¡Ä½Ë40Ç¯¡ª
¢£°æ¾åÏÂÉ§¡¿¥¢¥Ã¥Æ¥ó¥Ü¥í¡¼
40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¤¬´©¹Ô¤·¤Æ40Ç¯¤Ç¤¹¤«¡¢À¨¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤Ë¶ä±ÑÅÁ¤¬Ìµ¤¤¤³¤È¤Ê¤ÉÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤ËÂô»³¤ÎÊý¤ËÌ´¤ä´õË¾¡¢À¸¤Êý¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡Ä¡£¶ä±ÑÅÁ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¢£ß¯·Ã»Ò¡¿¥¢¥ó¥Í¥í¡¼¥¼
È¯¹Ô»Í½½Ç¯¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿Åö½é¤è¤êÂô»³¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤ÆÄº¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤ËÏË¤êºîÉÊ¤òÄÌ¤·¡¢¥¢¥ó¥Í¥í¡¼¥¼¤Î¿¿¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ÈÊñÍÆÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿ÍÍ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¤Ë¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¡ª
¢£¾®»³çýÈþ¡¿¥¸¥§¥·¥«
ÁÔÂç¤ÊÎò»Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±ÎÏ¶¯¤¯À¸¤¤ë½÷À¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¾¯½÷Ìò¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿»ä¤ÏÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤·Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤·´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£40¼þÇ¯¡¢¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¼ãËÜµ¬É×¡¿¥í¥¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥ë
¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡Ù¸¶ºî¾®Àâ´©¹Ô40¼þÇ¯¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¨¤Ð¡¢ÍÚ¤«ÀÎOVA¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥í¥¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥ëÌò¤ËÈ´Å§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¾Íè¤¬Âó¤±¤¿¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¢£¿¹¸ù»ê¡¿¥ß¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ä¡¼
¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡Ù´©¹Ô40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè50¼þÇ¯¡¢60¼þÇ¯¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤á¤°¤ê¹ç¤¤¡¢´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæË§¼ùÀèÀ¸¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£º´¡¹ÌÚË¾¡¿¥æ¥ê¥¢¥ó
¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡ÙÊª¸ìÃÂÀ¸40¼þÇ¯¤Þ¤³¤È¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ¹õ¾ºÁí´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¶ä²Ï¤ÎÎò»Ë¤ËËÜÇ¯¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë1¥Ú¡¼¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±©º´´ÖÆ»É×¡¿¥·¥§¡¼¥ó¥³¥Ã¥×
»ä¤Îµ²±¤Ç¤Ï¡¢ÆÁ´Ö¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì½ê°â¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢Íò¤ÎÍÍ¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢À¼Í¥¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦40Ç¯¤ò²á¤®¤¿¤Î¤«¡ª¡¡¡Î40¼þÇ¯±×¡¹¤Î¤´È¯Å¸¤ò¡ª¡Ï
¢£¥¡¼¥È¥ó»³ÅÄ¡¿¥¥ã¥¼¥ë¥Ì
¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡Ù´©¹Ô40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¶ä±ÑÅÁ¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬º£¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ò¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¡£
¢£¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×¡¿¥Ý¥×¥é¥ó
¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡Ù¸¶ºî¾®Àâ´©¹Ô40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Î´©¹Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ìÂ³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¾ï¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Àµ¤Ë°Î¶È¡ª¡¡¤Ç¤¹¡£
¢£ÌîÅÄ·½°ì¡¿¥Ó¥Ã¥Æ¥ó¥Õ¥§¥ë¥È
¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡Ù¸¶ºî´©¹Ô40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÈÄ¶¹ë²Ú¤ÊÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥Ó¥Ã¥Æ¥ó¥Õ¥§¥ë¥È¤È±¾¤¦¿ÍÊª¡¢Ã±ºÙË¦¤Ç¥¤¥±¥¤¥±ÃË¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀïÆ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡ª¡¡±é¤¸¤ëÊý¤ÏÈè¤ì¤ëÌò¤Ç¤·¤¿¡£¥Ó¥Ã¥Æ¥ó¥Õ¥§¥ë¥È²È¤Ë¤Ï²È·±¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤òÍ¶¤¦»þ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡¢·à¾ì¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Í¡ª
¢£ÅÚ»Õ¹§Ìé¡¿¥á¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¬¡¼
¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡Ù´©¹Ô40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ë±÷¤±¤ë¥¢¥Ë¥á²½¤ËºÝ¤·¡¢°ìÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢¹¹¤Ê¤ëÅÁÀâ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â®¿å¾©¡¿¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó¥Ï¥¤¥È
´©¹Ô40¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÔÂç¤Ê±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ì©ÅÙ¤ÎÇ»¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¡¢¿´¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤ò¡¢ºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³¤ÎÆÉ¼Ô¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êü¿´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¢£¸ÅÃ«Å°¡¿¥Õ¥©¡¼¥¯
¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡Ù¤Ï¸ÄÀÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢åÌÌ©¤ËÎý¤é¤ì¤¿ÀïÎ¬¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊSFºîÉÊ¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤ËÏË¤ê¡¢Âô»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶ä²ÏËü¾æ¡¿¥É¡¦¥ô¥£¥ê¥¨
¤Ï¤¤¡£¤¢¤ÎËÅÎ¬¤â¡¢¤½¤Î±¢ËÅ¤â¡¢Á´¤Æ»ä¤Î»Å¶È¡£¤Õ¤Õ¡¢À¯¼£¤È½¡¶µ¤ÎÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ì°Ç¡Ý¡Ý¤µ¤¹¤¬Àè¸«¤ÎÌÀ¡£¡Ø¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡Ù¡¢´öÀ±Áú·Ð¤Æ¤â¿§êô¤»¤ÌÌ¾ºî¡£¼Â¤Ë¼Â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡°ì¸À¤ª½Ë¤¤¤ò¡£¤Õ¤Õ¡¢¥É¡¦¥ô¥£¥ê¥¨¡£
¢£ËÙÆâ¸Íº¡¿¥¦¥¤¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¡¼
¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ´©¹Ô40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëºîÉÊ¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤¿¤³¤È¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹¤ËÀ¤Âå¤ò±Û¤¨¤ÆÂô»³¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¿§êô¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤¢¤²¤ì¤Ð¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨±×¡¹À¹¤ê¾å¤¬¤ë¶ä±ÑÅÁ¡£³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼ÆÅÄ½¨¾¡¡¿¥ß¥å¥Ã¥±¥ó¥Ù¥ë¥¬¡¼
´©¹Ô»Í½½¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£¤Ç¤â¾®À¸¤Î¾®¤µ¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ð¡¼¤Ç¶ä±ÑÅÁ¤¬¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ÈÇ®¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¡Ö¶âÈ±¤Î¾®ÁÎ¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼ýÏ¿Åö»þ¤¬º£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÄÍÌÀÉ×¡¿¥Á¥å¥ó
´©¹Ô40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥å¥é¡¼Ìò¤Î¿åÅçÍµ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¿á¤ÂØ¤¨ºîÉÊ¤Ç¡¢¼çÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î»ä¤Ï¶î¤±½Ð¤·¤Ç¡¢¿åÅçÍµ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï½ÐÍè¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËö±Ê¤¯¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£µÆÃÓÀµÈþ¡¿¥ë¥¤
¸¶ºî¾®Àâ´©¹Ô40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¸ì¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤Î¹½ÁÛ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹¹¤Ê¤ë¿ÊÅ¸¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶¿ÅÄ¤Û¤Å¤ß¡¿¥ä¥ó¡Ê³°ÅÁ¡Ë
´©¹Ô40¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµÇ°Åª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Âº·É¤¹¤ëÉÙ»³·É¤µ¤ó¤Î¸å¤ò°ú¤·Ñ¤°·Á¤Ç¡¢¥ä¥ó¡¦¥¦¥§¥ó¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¤´È¯Å¸¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²°ÎÉÍºî¡¿¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Âô»³¤Î¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÍÇ½¤ä¼å¤µ¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ìÅù¤¬¿§Ç»¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬´Ñ¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤«¤Ê¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£