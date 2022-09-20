¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡×¥·¡¼¥º¥ó2¡¢º£Ìë¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¿·ÅÐ¾ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡©
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¤ò¼ê³Ý¤±¤ëNHK¥É¥é¥Þ¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤¬20Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î´é¤Ö¤ì¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡×¤Ï¡¢´Õ¼±²Ý·Ù»¡¸¤·¸¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¤ÎÀÄÍÕ°ìÊ¿¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤¬¡¢ÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë·Ù»¡¸¤¥ª¥ê¥Ð¡¼¤È¶¦¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤Î¿ô¡¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¡£¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¸¤¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤¼¤«¼ç¿Í¸ø¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¤À¤±¤Ï¸¤¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¸«¤¨¤ëÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢Âè3ÏÃ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¹ë²Ú¤µ¤äNHK¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¹¶¤á¤¿ÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡×¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢11Ç¯Á°¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ËÌÛê¤«¤¹¤ß¡Ê¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¾®À¾¤µ¤ó¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤¬¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¤«¤¹¤ß¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¡£¤½¤³¤«¤é°ìÊ¿¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¤é¤ÏÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢»ö·ï¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿°ìÊ¿¤ÎÆ±Î½¡¦¥æ¥¥Ê¡ÊËÜÅÄÍã¡Ë¤Îµß½ÐºîÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤«¤¹¤ß¼ºí©¤ÎÆæ¤âÊÂ¹Ô¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢½¡¼ê¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡ËÎ¨¤¤¤ëÈ¾¥°¥ì½¸ÃÄ¡ÖTMT¡×¤ä¼ãÆ¬¡¦Î¶Ìç¡Ê¾¾½ÅË¡Ë¤é¥ä¥¯¥¶ÁÈ¿¥¡Ö´ØÅìÌÀ¿À²ñ¡×¡¢¤½¤·¤Æ·Ù»¡¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÅÜ¤È¤¦¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ÎÉã¥ë¥É¥ë¥Õ¤Î²áµî¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¾®¥Í¥¿¤Î±þ½·¤âÊª¸ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢TMT¤È´ØÅìÌÀ¿À²ñ¤Î¹³Áè¡¢¤½¤·¤ÆÎ¶Ìç¤Î»à¤«¤é10Æü¸å¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£11Ç¯¤â¤Î¤¢¤¤¤À¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç°äÂÎ¤È¤·¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤«¤¹¤ß¤ÎÁòµ·¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢·Ù»¡¸¤·¸¤Î¤â¤È¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¾®À¾¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£°ìÊ¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£½ÅÍ×¿ÍÊª¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿Î¶Ìç¤¬ÆÇ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£¡¢¹õËë¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¾¯½÷¤ÎÈë¤á¤é¤ì¤¿²áµî¤È¤Ï¡£°ìÊ¿¤È¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡º£²ó¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î´é¤Ö¤ì¡£ÃÓ¾¾¤ä¥ª¥À¥®¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á°ºî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÌÌ¡¹¤¿¤Á¤ÏÂ³Åê¡£¿·¤¿¤Ë¾¾¤¿¤«»Ò¡¢¹õÌÚ²Ú¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¡¢¹âÎÉ·ò¸ã¡¢Â¼¾åÆúÏº¡¢´²°ìÏº¡¢Àé¸¶¤»¤¤¤¸¡¢²ÏËÜ½à°ì¡¢ßÀÅÄ¥Þ¥ê¡¢¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢º´Æ£Îè¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÖÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾¤Ê¤É¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤È¤Î´Ø·¸À¤â»Ç¤ï¤»¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò¤É¤³¤í¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤Þ¤¿¡¢Â¼¾å½ß¤ÈÂ¼¾åÆúÏº¡¢´²°ìÏº¤Èº´Æ£¹À»Ô¤È¤¤¤¦¿Æ»Ò¶¦±é¤Ê¤É¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½´¶¤âÉº¤¦¡¢¤ªº×¤ê´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡×¡£¥ª¥À¥®¥ê¤ÎºÍÇ½¤ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ìÀ¤³¦¤òÃ´Åö¤Ç¤¤ë3½µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÂçÆâ·¼Êå¡Ë
¥É¥é¥Þ10¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÊüÁ÷
4ÏÃ¡¦9·î20Æü¡¢5ÏÃ¡¦27Æü¡¢6ÏÃ¡¦10·î4Æü¡¡²ÐÍË¤è¤ë10»þ¡Á10»þ45Ê¬