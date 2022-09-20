¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×µÞÀÜ¶á¤¹¤ë²Î»Ò¡õÃÒ¡¢ÏÂÉ§¤Ï»×¤¤Çº¤ßÁêÃÌ¡¡Âè118²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¹õÅç·ëºÚ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÎÂè106ºî¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¡£Âè24½µ¡Ö¤æ¤·Æ¦Éå¤Î¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤è¤ê¡¢21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè118²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Äª»Ò¡Ê¹õÅç¡Ë¤ÏÁ´¤¯µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Î»Ò¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤ÈÃÒ¡ÊÁ°ÅÄ¸øµ±¡Ë¤Ï¤â¤É¤«¤·¤¤´Ø·¸¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤Ï»³¾®²°¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ÷Î¥¤¬µÞÂ®¤Ë¶á¤Å¤¯¤¬¡Ä¡Ä¡£Í¥»Ò¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤Ï²Î»Ò¤Î¿´Ãæ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÎå¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÏÂÉ§¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Ï¡¢²Î»Ò¤ÈÃÒ¤Î´ÖÊÁ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤Çº¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ë¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¢Áí¹ç¡¦¸áÁ°8»þ¡Á¤Û¤«¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È²Æì¤ÎÎÁÍý¤ËÌ´¤ò¤«¤±¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¡¢»Ù¤¨¤¢¤¦·»Ëå¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯50Ç¯¤ÎÊª¸ì¡£±Ç²è¡Ø¥Ñ¥Ã¥Á¥®¡ª¡Ù¡Ø¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ²È¡¦±©¸¶Âç²ð¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¼çÂê²Î¤Ï»°±ºÂçÃÎ¤Î¡Ö»¸»¸¡×¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥Ó¥é¤¬¸ì¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤È¤Ï¡¢²Æì¤ÎÊý¸À¤Ç¶»¤¬¹âÌÄ¤ëÍÍ»Ò¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Á´25½µ¡¢125²ó¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤Ï10·î1Æü¡ÊËÜÊÔ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï9·î30Æü¤Ç¡¢10·î1Æü¤ÏºÇ½ª½µ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£¡ÊÀ¶¿å°ì¡Ë