º£Ìë¥¹¥¿¡¼¥È¡È¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó³°ÅÁ¡É¡Ø°Ç¶â¥µ¥¤¥Ï¥é¤µ¤ó¡Ù ¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤¬¥À¡¼¥¯¥Ò¥í¥¤¥ó
¡¡½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó³°ÅÁ °Ç¶â¥µ¥¤¥Ï¥é¤µ¤ó¡Ù¡ÊMBS¡¢TBS¡¿Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë¡Ë¤¬º£Ìë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤¬Î¢¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¥À¡¼¥¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¡¡¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó³°ÅÁ °Ç¶â¥µ¥¤¥Ï¥é¤µ¤ó¡ÙÂè1ÏÃ¤è¤ê
¡¡Îß·×2100ËüÉôÆÍÇË¡¢Ë¡³°¤Ê¶âÍø¤Ç¶âÂß¤·¤ò¤¹¤ë°Ç¶âÍ»¶È¼Ô¤ÈºÄÌ³¼Ô¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ä¼Ò²ñ¤Î°Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡Ù¡£2010Ç¯¤Ë»³ÅÄ¹§Ç·¼ç±é¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Æ¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤âÌó6Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤¿¼Â¼ÌÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢±¯Åè³¾¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢Èà¤é¤Ë¶â¤ò¼Ú¤ê°Ç¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢»þ¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢»þ¤Ë¥Ï¡¼¥É¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó ¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤Ç¼Â¼ÌÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é6Ç¯¡£ËÜºî¤Ç¿·¾Ï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢±Ç²èPart2¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿±¯Åè³¾¤ÎºÇÂç¤Î½ÉÅ¨¡¢½÷°Ç¶â¡¦ºÔ¸¶°«¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈó¹çË¡¤Ê¶âÂß¤·¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÈà½÷¤¬¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤æ¤¨¤Ë¥ä¥¯¥¶¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤±¤³¤Þ¤ì¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âÎ¢¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤µ¤Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥À¡¼¥¯¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ºÔ¸¶°«¤òºÆ¤Ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡£Èà½÷¤¬Î¨¤¤¤ë°Ç¶â¡¦¥é¥¤¥Î¡¼¥í¡¼¥ó¤Ë¤ÏºÔ¸¶¤Î±¦ÏÓ¡¦Â¼°æ¡Ê¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¡¢¿·¿Í¤ÎÈ£¡Ê¥Ï¥¶¥Þ¡Ë¡ÊµÜÀ¤Î°Ìï¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Æü¡¹¡¢ºÄÌ³¼Ô¤¿¤Á¤ËÈó¹çË¡¤Ê¹â¶âÍø¤ÇÂß¤·ÉÕ¤±ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¼è¤êÎ©¤Æ¤ë¡£
¡ÚÂè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡Èó¹çË¡¤Ê¶âÂß¤·¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëºÔ¸¶¡Ê¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¡¢¤ä¤¯¤¶¤¿¤Á¤ËÉÕ¤±¹þ¤Þ¤ì¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Î¢¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¡£·§ÁÒ¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ºÔ¸¶¤Ï¡¢Â¼°æ¡Ê¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤é¤ÈÁÒ¸Ë¤Ø¡£¤½¤³¤Ç·§ÁÒ¤«¤é¤¢¤ë¤³¤È¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó³°ÅÁ °Ç¶â¥µ¥¤¥Ï¥é¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢9·î20Æü¤è¤ê¡¢MBS¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË24»þ59Ê¬¡¢TBS¤Ë¤ÆÆ±25»þ28Ê¬ÊüÁ÷¡£dTV¡¿Netflix¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£