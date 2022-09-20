¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û»ÒÌò¤«¤é¡ØGlee¡Ù¥¹¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥·¥§¥ë ²áµî¤Î³Î¼¹¤ä¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÎÉü³è
Âç¥Ò¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥É¥é¥Þ¡ØGlee¡¿¥°¥ê¡¼¡Ù¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ëÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥¢¡¦¥ß¥·¥§¥ë¡£Êì¤È¤Ê¤ê»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¤À¤¬¡¢º£·î¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÇÂç¡¹Åª¤ËÉ½ÉñÂæ¤ËÉü³è¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡ØGlee¡Ù¤Î¸µ¶¦±é¼Ô¤È¤Î³Î¼¹¤Ê¤É¡¢²áµî¤Èº£¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆNew York Times¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ú³¤³°¥É¥é¥ÞÆþÌç¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ØGlee¡Ù
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤âÆ´¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù
¥ê¥¢¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï¡ØGlee¡Ù¤Ç¤Ï¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤âÆ´¤ì¡¢²Î¤Ã¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë¥ê¥¢¤¬¼ç¿Í¸ø¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥¹Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤ÎÃÍÃÊ¤¬2600¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢º£¤Ç¤â500¥É¥ëÁ°¸å¤ò¥¡¼¥×¤·¤Û¤Ü´°Çä¾õÂÖ¤À¡£º£¤Ç¤âÂ³¤¯¤½¤Î¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¥ê¥¢¡£
¡ØGlee¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î³Î¼¹
¥ê¥¢¤Ï2Ç¯Á°¡¢ÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Î¹Ù³°¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥í¥¤¥É»á¤¬Çò¿Í·Ù´±¤Ë¼ó¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹õ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤ò¤Ê¤¯¤¹¤è¤¦¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡ØGlee¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó6¤Ç¥¸¥§¡¼¥óÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï½÷Í¥¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¦¥§¥¢¤¬¥ê¥¢¤«¤éº¹ÊÌÅª¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼çÄ¥¡£¶¦±é¼Ô¤â¤½¤ì¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¤¬¡ØGlee¡Ù°ÊÁ°¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø½Õ¤Î¤á¤¶¤á¡Ù¤Î¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â¤¤¤«¤ËÈà½÷¤ÎÂÖÅÙ¤¬¹ó¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬Â³¤¡¢°ì»þ¤Ï¡ÖLea Michelle Cancelled¡Ê¥ê¥¢¡¦¥ß¥Ã¥·¥§¥ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£¼Õºá¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ïº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¡¢Åö»þÇ¥¿±Ãæ¤À¤Ã¤¿¥ê¥¢¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ò¤Ã¤½¤ê½Ð»º¤ò½ª¤¨¤¿¡£¸½ºß36ºÐ¤Î¥ê¥¢¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢»þ¤Ë¤Ï·çÅÀ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¯¤Î¡£ÀäÂÐ¤Ë¥ß¥¹¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´°àú¼çµÁ¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
»ÒÌò¤«¤é¡ØGlee¡Ù¤Ç¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯
¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î»ÒÌò»þÂå¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¾ï¤ËºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¡¢È¾¤Ð¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£8ºÐ¤Î»þ¡¢Éã¡Ê¥æ¥À¥ä·Ï¤Î¾®Çä¶ÈÅ¹¼ç¡Ë¤ÈÊì¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢·Ï¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î´Ç¸î»Õ¡Ë¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥Æ¥Ê¥Õ¥ê¡¼¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ê¥¢¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î±éµ»¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¡£¸µ¡¹¤Ï¥ê¥¢¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎÉã¿Æ¤¬¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¥ê¥¢¤ÎÊì¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥¢¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¡¢·ë²Ì¡¢¼ã¤¥³¥¼¥Ã¥È¤È¥¨¥Ý¥Ë¡¼¥Ì¤Î2Ìò¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢14ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ö½Õ¤Î¤á¤¶¤á¡×¤Ç¥¦¥§¥ó¥É¥éÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¤³¤ÎÌò¤Ï¡¢19À¤µª¤Î¥É¥¤¥Ä¤Î²ÈÄí¤Ç¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤¬ÀÅª¤ÊÍßË¾¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¤ÏÉñÂæ¾å¤Ç¶¦±é¼Ô¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥°¥í¥Õ¡Ê¡ØGlee¡Ù¥¸¥§¥·¡¼Ìò¡Ë¤È¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤¬¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤È¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¥ê¥¢¤òÍ¶¤¤¡¢22ºÐ¤Î»þ¤Ë¡ØGlee¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£
Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØGlee¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥ê¥¢¡£
¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤È²ÁÃÍ¤ò¡¢º£¤ÏËÜÅö¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¤Á¤ó¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Åö»þ¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Î³°¤Ç¤Î¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ê¥¢
2019Ç¯¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼AYR¼ÒÄ¹¤Î¥¶¥ó¥Ç¥£¡¦¥é¥¤¥Ò»á¤È·ëº§¡£ÈäÏª±ã¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤Ï¡Ö¥ê¥¢¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼¡¤Ë¡È²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ëº§¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¼þ¤ê¤«¤é¤â¸«¤Æ¤È¤ì¤ëÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿¥ê¥¢¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£»ä¤Ïº£¤¿¤À¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÍè¤Æ¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¡¢¤³¤³¤¬¶¦±é¼Ô¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÂº½Å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×ÌòÊÁ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥È¥Ë¡¼¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¤ÈÅÜ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ê¥¢ËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤±³¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ï¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥¹¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡×»äÀ¸³è¤Î¾õÂÖ¤ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉñÂæ½éÆüÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å·Þ¤¨¤¿½éÆü¤Ï´Ø·¸¼Ô¤â¸«¼é¤ëÃæ¡¢6¡¢7²ó¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£´ò¤·ÎÞ¤òÎ®¤¹¥ê¥¢¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡ØGlee¡Ù¤Ç¡Ø¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤è¤ê¤â¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤«¤éÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë