±Ñ¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ëÆâ¤ÎÀ»¥¸¥ç¡¼¥¸ÎéÇÒÆ²¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¤Ò¤Ä¤®¤Ë·³´ú¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡Ê2022Ç¯9·î19Æü»£±Æ¡Ë¡£(c)Jonathan Brady / POOL / AFP

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹±Ñ½÷²¦¡ÊQueen Elizabeth II¡Ë¤Î¤Ò¤Ä¤®¤¬19Æü¡¢¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ë¡ÊWindsor Castle¡ËÆâ¤ÎÀ»¥¸¥ç¡¼¥¸ÎéÇÒÆ²¡ÊSt George's Chapel¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎéÇÒ¤Ç¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö²¦¼¼Ç¼´½Æ²¡×¤Ë²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¤Ò¤Ä¤®¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸6À¤µ­Ç°ÎéÇÒÆ²¡ÊKing George VI Memorial Chapel¡Ë¤Ç¸á¸å7»þÈ¾¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¸áÁ°3»þÈ¾¡Ë¤ËËäÁò¤µ¤ì¤ë¡£ËäÁò¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸ø¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼°Åµ¤ÏÀ»¥¸¥ç¡¼¥¸ÎéÇÒÆ²¤Ç¤ÎÎéÇÒ¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News

¢£´ØÏ¢µ­»ö
¡¦±Ñ½÷²¦¤Î¤Ò¤Ä¤®¡¢¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ë¤ËÅþÃå
¡¦±Ñ½÷²¦¹ñÁò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤¿¥í¥ó¥É¥ó¤Î·²½°
¡¦±Ñ½÷²¦¤Î¹ñÁò¡¢³Æ¹ñ¤ÎÀ¯¼£²È¤ä¹ÄÂ²¡¦²¦Â²¤¬Â¿¿ô»²Îó