¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡ÙOP¶Ê¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¡¿·¾ðÊóËþºÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸Ìò¤Î⼾⾕µÆÇ·²ð¤âÂç¶½Ê³¡ª
¡¡10·î11Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖKICK BACK¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£¤µ¤é¤ËÁ´12ÏÃ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò12ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËèÏÃ¤´¤È¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢⼾⾕µÆÇ·²ð¡¢Æï⽊¤È¤â¤ê¡¢ºä⽥¾¸ã¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡¢Ãæ⼭⻯´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸Ìò¤Î¸ÍÃ«¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î²ñ¾ì¤Î¤É¤è¤á¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤âÎ®¤ì¤ë¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡ÙËÜPV
¡¡¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Îß·×È¯⾏Éô¿ô1500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡£¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Î°Ëâ¡¦¥Ý¥Á¥¿¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÏ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¥Ç¥ó¥¸¤¬¡¢¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¡¢°Ëâ¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤·Àï¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÍÃ«¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¤È¤¡¢¥Ç¥ó¥¸¤Ë¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¼çÌòºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤¹¤´¤¯¡¢Áá¤¯Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¸ÍÃ«°Ê³°¤Ë¤â¡¢ºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬Ã´Åö¤·¡¢¶¦Æ±ÊÔ¶Ê¤òKing Gnu¡¢millennium parade¤Î¾ïÅÄÂç´õ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬¡£ÊÆÄÅ¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡Ö¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ëè½µ¼¡¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿µ©Í¤ÊºîÉÊ¡×¤È¸µ¡¹Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾ïÅÄ¤â¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ»Ë¾å¡¢ºÇÂç¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£ÊÆÄÅ¤ËÌý¤òÃí¤°Ìò³ä¤Ç¤¹¡×¤È³Ú¶Ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÀú¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¡Ö¿ÏÅÏ¤ê2²¯¥»¥ó¥Á¡×¤¬ÁÞÆþ²Î¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÁ´12ÏÃ¤Çano¡¢Eve¡¢Aimer¡¢Kanaria¡¢syudou¡¢½÷²¦Ëª¡¢¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡¢TK from ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡¢TOOBOE¡¢Vaundy¡¢PEOPLE 1¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î12ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤Ç³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£Ãæ»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î±ÇÁü¤âÁ´12ÏÃ¤¹¤Ù¤Æ°ã¤¦¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿PV¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤Ï¡Ö¿·PV¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ßÊÕ¤¬¤·¤ã¤Ù¤ê½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬Âç¤¤¯È¿±þ¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶²ÖÎÓ¡ÊÅì»³¥³¥Ù¥ËÌò¡Ë¡¢È¬ÂåÂó¡Ê¹Ó°æ¥Ò¥í¥«¥ºÌò¡Ë¡¢°ËÀ¥çýè½Ìé¡ÊÉ±ÌîÌò¡Ë¡¢°æß·»í¿¥¡Ê¥Ý¥Á¥¿Ìò¡Ë¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ê´ßÊÕÌò¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ10·î11Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË24»þÊüÁ÷¡£