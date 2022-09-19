¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡Û¡Ö¥Ñ¥Ñ»÷¤Ï¥¤¥ä¡ª¡×µã¤¤Ê¤¬¤éÊì¿Æ¤ËÁÊ¤¨¤ë6ºÐ½÷»ù¤¬SNS¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡ãÆ°²è¤¢¤ê¡ä
°äÅÁ»Ò¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Æ»Ò¤ÏÍÆ»Ñ¤äÀ³Ê¤¬»÷¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÃæ¹ñ¤Ç³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ»÷¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÎÞ¤¹¤ë½÷»ù¤¬SNS¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»ù¤Ï¼«Ê¬¤¬Éã¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ØÙÓ¸Ñ¡Ù¡ØWORLD OF BUZZ¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÏÉã¿Æ¤Ë»÷¤ë¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤¢¤ë6ºÐ¤Î½÷»ù¤Ï³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷»ù¤Ï³Ø¹»¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊì¿Æ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö»ä¤ò»º¤ó¤À¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡¥Ñ¥Ñ¤Ï»ä¤ò»º¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Ñ¥Ñ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î!?¡¡¤½¤ì¤Ë¡ÊÃæ¹ñ¤ÎÍÌ¾¤Ê¡Ë²Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ø¤³¤ÎÀ¤¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¤À¤±¡ÊÀ¤¾åÂþÍ妈妈¹¥¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡»ä¤Ï¥Ñ¥Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ã¡ª¡×
Êì¿Æ¤ÏÍÄ¤¤Ì¼¤ÎÈ¯¸À¤Ë¾Ð¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è»£±Æ¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ñ¥Ñ¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é½ý¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÌ¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌÊ¤Î¾åÃå¤Ï¿å¡ÊÎÞ¡Ë¤¬À÷¤ß¹þ¤à¤«¤é¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¤ÏÃÈ¤«¤¯²á¤´¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¾¯¤·¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
SNS¤Ç¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷»ù¤ÎÆ°²è¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢³Î¤«¤Ë½÷»ù¤ÈÉã¿Æ¤Î´é¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤¿¡£Æ°²è¤ò¸«¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë½÷»ù¤Î»Ñ¤Ë¾Ð¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¥Ñ¥Ñ¤Ë»÷¤Æ¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃË¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡£¡×
¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡Ø¥Þ¥Þ¤¬»º¤ó¤À¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ë»÷¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¤¤¤¤Í¡£¡×
¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÌ¼¤ËÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¡×
¤Ê¤ªÉã¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿½÷»ù¤À¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ë¤è¤ë¤ÈÌ¼¤ÈÉã¿Æ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤È¤Æ¤âÃç¤¬¤è¤¯¡¢Éã¿Æ¤ÏÊì¿Æ°Ê¾å¤ËÌ¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£Æ°²è¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤µ¤ì¡¢°Â¿´¤·¤¿¤è¤¦¤ËÌ²¤ë½÷»ù¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤ËÉã¿Æ¤Î¤³¤È¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²èÁü¤Ï¡ØÙÓ¸Ñ¡¡2022Ç¯9·î2ÆüÉÕ¡Ö6岁½÷ÕØ°øÂÀÁü爸爸¼©Êø溃ÂçÓ¡ªæ¦Í§¡§¾®ÌÉ袄Ï³风Î»¡Ä¡×¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡MasumiMaher¡Ë