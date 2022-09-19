ÂæÉ÷14¹æ¤Ïº£ÌëËÌÎ¦¤«¤éÅìËÌ¤Ø¡¡´ØÅì¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Î¹ÓÅ·¤ËÃí°Õ
ÂæÉ÷14¹æ¤Ïº£ÌëËÌÎ¦¤«¤éÅìËÌ¤Ø¡¡´ØÅì¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Î¹ÓÅ·¤ËÃí°Õ
2022/09/19 20:00 ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹
º£Æü16»þÈ¾º¢¤ËÅçº¬¸©½Ð±À»ÔÉÕ¶á¤ËºÆ¤Ó¾åÎ¦¤·¤¿ÂæÉ÷14¹æ¤Ï¡¢19»þ¸½ºß¡¢ÊÆ»Ò»Ô¤ÎËÌÅì40km¤òËÌÅìÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷14¹æ¤Ï¤³¤Î¸å¤âËÌÅì¤Ë¿Ê¤ß¡¢¿¼Ìë¤ËËÌÎ¦¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÅìËÌÊýÌÌ¤Ø¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
»°Ï¢µÙÌÀ¤±¤ÎÌÀÆü20Æü(²Ð)¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏËÌÎ¦¤äÅì³¤¡¢ÅìËÌ¤Ê¤É¤Ç¹ÓÅ·¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤¬¡ÖË½É÷·ÙÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¤â·Ù²ü¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢§ÂæÉ÷14¹æ¡¡9·î19Æü(·î)20»þ¿äÄê
¡¡Ãæ¿´°ÌÃÖ¡¡¡¡¡¡Ä»¼è»Ô¤ÎËÌËÌÀ¾Ìó50km
¡¡Âç¤¤µ³¬µé¡¡¡¡Âç·¿
¡¡¶¯¤µ³¬µé¡¡¡¡¡¡¡¿¡¿
¡¡°ÜÆ°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÌÅì¡¡30 km/h
¡¡Ãæ¿´µ¤°µ¡¡¡¡¡¡980 hPa
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡¡¡¡¡30 m/s
¡¡ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡¡40 m/s
Ï¢µÙÌÀ¤±¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³Ø»þ´ÖÂÓ¤Ë±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À
ÂæÉ÷14¹æ¤ÏËÌÅì¤Ë¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤éÌÀÆü20Æü(²Ð)¤ÎÌ¤ÌÀ¤«¤éÃëº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¿·³ã¸©¡ÁÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤òÄÌ²á¤·¤ÆËÜ½£Åì¤Î³¤¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤Ç¤Ïº£Ìë¤«¤éÂæÉ÷¤äÁ°Àþ¤Î³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÌÀÆü¤ÎÃëº¢¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¤Ç¤âÌÀÆü¤ÎÁáÄ«¤«¤éÃëº¢¤Ë¤«¤±¤Æ±«±À¤¬ÄÌ²á¤·¤Æ±«É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï¢µÙÌÀ¤±¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ïµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°
ÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¡ÖÂæÉ÷°Ñ°÷²ñ¡×¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤¬Äó°Æ¤·¤¿Ì¾¾Î¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á140¸ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯À¸½ç¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷14¹æ¤ÎÌ¾Á°¡Ö¥Ê¥ó¥Þ¥É¥ë¡ÊNanmadol¡Ë¡×¤Ï¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢¤¬Äó°Æ¤·¤¿Ì¾¾Î¤Ç¡¢ÍÌ¾¤Ê°äÀ×¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£