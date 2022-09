今年3月に開局したBSよしもとの10月改編発表が、19日に放送されたBSよしもと『チーキーズ a Go Go! 〜行く・見る・味わう・楽しいニッポン〜』(毎週月〜金曜 後1:00〜5:00)内で行われ、出演したトータルテンボス、赤間有華アナウンサー、Love Me Doが生放送の合間を縫って取材に応じた。

【写真】会見にはトータルテンボスらも出席

トータルテンボスは、『チーキーズ a Go Go!』月曜レギュラーを務めているが、10月改編で放送時間がこれまでから30分増え、4時間半なることを明かし「楽しんでいるので4時間もあっという間。ぜひこれからも続けていきたい」と2人そろって意気込みを語った。

10月改編後に呼びたいゲストについて話が及ぶと、大村朋宏が「宮沢りえさんとか、石田ゆり子さんですかね(笑)」、藤田憲右が「アーロン・ジャッジ選手」と個人的に会いたい人を挙げる中、大村が「それはさすがに無理だとしても、大谷選手はあり得るかも。大谷選手のお姉さんの結婚式にも行ったことありますし」とまさかの交流があることを明かす。

元々大谷選手の母校である花巻東高校の佐々木洋監督と親交があり、大谷選手の姉が花巻東高校の関係者と結婚したことから呼ばれたと関係性を明かし、大村「その後に花巻市のイベントで大谷選手とトークショーをしたこともあって、手を合わせて頂いたんですけど、僕よりも小さかった」と大谷選手とのエピソードを披露した。

BSよしもとは、開局以来掲げている「地方創生に貢献する局でありたい」、「番組が雇用やビジネスを生む一番組一起業を目指したい」、「ファミリー、若者に支持される局でありたい」という三大方針を挙げ、10月からこの方針のもと視聴者の生活パターンを意識した編成を行ったと説明。このほか、24時間編成も実施するとした。

10月の改編では、3つの新番組がスタート。ココリコ・田中直樹とゆにばーす・はらが出演する『再発見!みっけばなし』(毎週日曜 前8:30〜9:00)、吉本の人気芸人たちが吉本のYouTube動画を紹介する『Y-Tube 大賞』(毎週月〜金 深0:00〜1:00)、曜日ごとのスタジオのよしもと芸人がMCを務める『チーキーズイブニング』(毎週月〜木 後5:30〜6:00)を放送する。