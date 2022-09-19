【速報】台風14号、近畿に接近 京阪神すべてのJR在来線、9月19日午後から計画運休 山陽・京阪は夕方から
台風14号の近畿接近に伴い、JR西日本の在来線は9月19日午後から順次本数を減らして運転し、おおむね18時頃までには全列車の運転を取り止める。9月20日については、朝の通勤・通学時間帯で運休する予定。
19日、近畿の私鉄では山陽・京阪が夕方以降に計画運休する。
《JR西日本・京阪神主要区間の最終列車》
■JR神戸線 ＜大阪⇒姫路方面＞ 大阪駅 16時38分発 西明石行き
西明石駅 14時04分発 網干行き
＜姫路⇒大阪方面＞ 姫路駅 14時02分発 米原行き
西明石駅 15時30分発 松井山手行き
■JR宝塚線 ＜大阪⇒新三田方面（尼崎経由＞ 大阪駅 16時45分発 新三田行き
＜新三田⇒京都方面（尼崎経由)＞ 新三田駅 16時17分発 高槻行き
■JR京都線 ＜京都⇒大阪方面＞京都駅 15時47分発 西明石行き
高槻駅 16時18分発 新三田行き
＜大阪⇒京都方面＞大阪駅 16時55分発 京都行き
大阪駅 17時17分発 高槻行き
■JR東西線 ＜京橋⇒尼崎方面＞京橋駅 16時15分発 西明石行き
＜尼崎⇒京橋方面＞尼崎駅 16時39分発 松井山手行き
■大阪環状線 ＜外回り＞ 天王寺駅 17時27分発 西九条方面大阪行き
大阪駅 17時33分発 京橋方面天王寺行き
＜内回り＞ 天王寺駅 16時55分発 鶴橋方面大阪行き
大阪駅 17時17分発 西九条方面天王寺行き
■山陽本線 ＜姫路⇒上郡方面＞ 姫路駅 13時05分発 相生行き
姫路駅 14時49分 網干行き
＜上郡⇒姫路方面＞ 相生駅 14時20分発 姫路行き
《東海道・山陽新幹線》
■東海道新幹線
名古屋〜新大阪間で19日・16時から最終列車まで計画運休する。東京〜名古屋間も運転本数を大幅に減らす。
■山陽新幹線
広島〜博多間で19日始発から終日、運転を取りやめる。新大阪〜広島間は、始発から列車の本数を減らし、14時ごろから順次運転を見合わせる。
※いずれも今後の台風の進路や速度しだいで、運休日時や区間を変更する可能性がある。
《私鉄》
■山陽電鉄
現在、東二見〜姫路間と網干線全線の運転を取り止めている。さらに18時ごろから、東須磨〜姫路間と網干線全線の列車の運転を取り止める。（※風雨の状況によっては、18時以前に列車の運転を取りやめる場合がある）
京阪線（京阪本線・鴨東線・中之島線、交野線、宇治線）は18時頃から一部列車の運転を取り止め、21時頃に全ての列車の運転を終える。
大津線 （京津線、石山坂本線） は、21時頃に全ての列車の運転を終える。