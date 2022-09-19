JR大阪駅改札

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　台風14号の近畿接近に伴い、JR西日本の在来線は9月19日午後から順次本数を減らして運転し、おおむね18時頃までには全列車の運転を取り止める。9月20日については、朝の通勤・通学時間帯で運休する予定。
　19日、近畿の私鉄では山陽・京阪が夕方以降に計画運休する。

JR大阪駅

《JR西日本・京阪神主要区間の最終列車》
■JR神戸線　 ＜大阪⇒姫路方面＞　大阪駅  16時38分発 西明石行き
　　　　　　　　　　　　　           西明石駅　14時04分発　網干行き
                    ＜姫路⇒大阪方面＞    姫路駅 14時02分発 米原行き
　　　　　　　　　　　　　            西明石駅　15時30分発　松井山手行き

■JR宝塚線　＜大阪⇒新三田方面（尼崎経由＞　大阪駅　16時45分発　新三田行き
                 ＜新三田⇒京都方面（尼崎経由)＞ 新三田駅 16時17分発 高槻行き

■JR京都線　＜京都⇒大阪方面＞京都駅　15時47分発　西明石行き　　　　　　　　　　　　　　   
　　　　　　　　　　　　　　　高槻駅　16時18分発　新三田行き　　　　　
　　　　　　 ＜大阪⇒京都方面＞大阪駅　16時55分発　京都行き
　　　　　　　　　　　　　　　 大阪駅　17時17分発　高槻行き

■JR東西線　＜京橋⇒尼崎方面＞京橋駅 16時15分発 西明石行き　　　　　　
　　　　　　＜尼崎⇒京橋方面＞尼崎駅 16時39分発 松井山手行き

■大阪環状線　＜外回り＞    天王寺駅　17時27分発　西九条方面大阪行き                                           　
　　　　　　　　　　　　　大阪駅　17時33分発　京橋方面天王寺行き
　　　　　　　＜内回り＞　天王寺駅　16時55分発　鶴橋方面大阪行き
　　　　　　　　　　　   　 大阪駅　17時17分発　西九条方面天王寺行き

■山陽本線　＜姫路⇒上郡方面＞　姫路駅　13時05分発　相生行き  
                                                姫路駅 　14時49分　網干行き
　　　　　   ＜上郡⇒姫路方面＞   相生駅　14時20分発　姫路行き  

《東海道・山陽新幹線》
■東海道新幹線
　名古屋〜新大阪間で19日・16時から最終列車まで計画運休する。東京〜名古屋間も運転本数を大幅に減らす。

■山陽新幹線
　広島〜博多間で19日始発から終日、運転を取りやめる。新大阪〜広島間は、始発から列車の本数を減らし、14時ごろから順次運転を見合わせる。

※いずれも今後の台風の進路や速度しだいで、運休日時や区間を変更する可能性がある。

山陽電車
京阪電車

《私鉄》
■山陽電鉄
　 現在、東二見〜姫路間と網干線全線の運転を取り止めている。さらに18時ごろから、東須磨〜姫路間と網干線全線の列車の運転を取り止める。（※風雨の状況によっては、18時以前に列車の運転を取りやめる場合がある）

■京阪電鉄　
　京阪線（京阪本線・鴨東線・中之島線、交野線、宇治線）は18時頃から一部列車の運転を取り止め、21時頃に全ての列車の運転を終える。
　大津線 （京津線、石山坂本線）  は、21時頃に全ての列車の運転を終える。