¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÍ¸¶¹ÒÊ¿¤ÏÆüËÜ¤Ë½ÐÌá¤ê¤«¡© ´ÆÆÄ¸òÂå¤ÇÆü¤ÎÌÜ¸«¤ë¤âÍèµ¨¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ÏÀäË¾Åª
¡¡·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ÎÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«5»î¹ç¤ËÅê¤²¤¿¤À¤±¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º»Ø´ø´±¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿9.15¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÂÖÅÙ
¡¡ÅÏÊÆ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï10»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤Ç2¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.64¡£5·î¤Ë±¦¸ªÆ°Ì®áî¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£Ìó3¥«·î¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ9·î¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤âµå°Ò¤ÏÌá¤é¤º¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤¬Áá¡¹¤È¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥ï¡¼¥ÉÁ°´ÆÆÄ¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£»Ø´ø´±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Í¸¶¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ê¡¢Áö¼Ô¤òµö¤¹¤ÈÅÓÃ¼¤ËÅêµå¥ê¥º¥à¤òÍð¤·¡¢¥²¡¼¥à¤¬¥¹¥í¡¼¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌî¼ê¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¥¦¥Ã¥É¥ï¡¼¥É´ÆÆÄ¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¡¢8·î¤ËÂ·¤Ã¤Æ²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¡¢Áí³ÛÌó740²¯±ß¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÁá¡¹¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½ÐÁè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ç2Ç¯·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤¹¤ëÍ¸¶¤Ï¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤¿´ÆÆÄ¤é¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼À¸¤»Ä¤ê¤ò¿Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ÏË¾¤á¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â8·î¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Î¤ÏGM¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤ÆÊÔÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¤¬¶õÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Êä¶¯¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»±²¼¤Î3A¥é¥¦¥ó¥É¥í¥Ã¥¯¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤ÇºÇ¤âËÉ¸æÎ¨¡Ê4.88¡Ë¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿Í¸¶¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥ì·³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í¸¶¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ëµåÃÄ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÍ§À®»á¡Ë
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÏÆüËÜ¤Ë½ÐÌá¤ê¤«¡£