【今週のおすすめ最新海外ドラマ】『デス妻』クリエイター新ドラマ、『ダイナスティ』最終章がスタート！

9月19日(月)から9月25日(日)に配信・放送がスタートする最新のおすすめ海外ドラマをご紹介!今週は、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』の5年前が舞台の『キャシアン・アンドー』や、ボクシングチャンピオンの悲劇的な人生を描いた『マイク・タイソン』の配信がスタート!『ダイナスティ』シーズン5など、人気シリーズの続編もついに日本に上陸。

9月20日(火)よりHuluにて独占配信スタート。

カリフォルニアにある1軒の豪邸で幸せな⽣活を送る1960年代の専業主婦、1980年代の社交家、2010年代の弁護⼠の3人はある⽇、夫の不倫を知り、周囲を巻き込みながら夫への復讐を企てていくが、想定外に起こるハプニングによって計画は掻き乱されていくことに…。『デスパレートな妻たち』や『デビアスなメイドたち』を手掛けたマーク・チェリーが新たに放つ注目ドラマ! 時代に合った衣装や家具の色使いにも注目。

主人公3人を演じるのは、ジニファー・グッドウィン(『ワンス・アポン・ア・タイム』)、ルーシー・リュー(『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』)、カービー・ハウエル=バプティスト(『キリング・イヴ/Killing Eve』)。

9月21日(水)16時よりディズニープラスにて独占配信スタート。

舞台は『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』の5年前。冷静沈着な反乱軍の将校<キャシアン・アンドー>の知られざる物語を描くオリジナルドラマシリーズ。すでにシーズン2の制作も決まっており、期待が高まっている。

『ローグ・ワン』でキャシアンを演じたディエゴ・ルナ、反乱軍のリーダー、モン・モスマを演じたジュネヴィーヴ・オライリーが同役でカムバック。

