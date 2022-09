iPhone14の米国での販売価格はiPhone13の発売時と同じ799ドルですが、日本では円安の影響で販売価格が大幅に上昇しています。UberFactsは、14カ国の平均給与(年間)とiPhone14の販売価格を照らし合わせ、それぞれの国で平均給与の何パーセントとなるかを導き出しました。

UberFacts(@UberFacts)が公開した平均給与に対するiPhone14販売価格が占める割合のチャートによれば、14カ国は以下のようになっていいます。



ナイジェリア 69﹪

バングラデシュ 59﹪

エジプト 50﹪

インド 42﹪

インドネシア 39﹪

ブラジル 28﹪

トルコ 26﹪

カザフスタン 20﹪

メキシコ 18﹪

中国 12﹪

スペイン 5﹪

英国 3﹪

米国 1.8﹪

ルクセンブルク 1.6﹪

How much of an average salary you need to afford an iPhone 14:

Nigeria 69﹪

Bangladesh 59﹪

Egypt 50﹪

India 42﹪

Indonesia 39﹪

Brazil 28﹪

Turkey 26﹪

Kazakhstan 20﹪

Mexico 18﹪

China 12﹪

Spain 5﹪

UK 3﹪

USA 1.8﹪

Luxembourg 1.6﹪

— UberFacts (@UberFacts) September 16, 2022