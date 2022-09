カプコンは、情報番組「TGS2022 CAPCOM ONLINE PROGRAM」にて、『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』は各シリーズの「オンラインでの通信対戦」や「チップトレード」などの通信機能を搭載すると発表した。

発売は2023年。対象プラットフォームはPS4、Nintendo Switch、PC(Steam)。

(画像はYouTubeより)

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』は、ゲームボーイアドバンス向け発売した『ロックマンエグゼ』シリーズを高画質化して10作品収録したコレクション作品。

ネットワークを中心とした近未来を舞台にしており、主人公「光熱斗」とネットナビ「ロックマン」をはじめとする魅力的なキャラクターや、アクションとカードゲームの要素が融合した独自のバトルシステムが、当時、小学生を中心に好評を博した。

新機能要素として、歴代のオフィシャルイラストに加えて設定画やラフデザインなどの資料を収録した「アートギャラリー」や、ゲーム内で使用されている全188曲のBGMが視聴できる「ミュージックプレイヤー」、ジャギーが目立たないソフトな描画でゲームプレイが楽しめる「高画質化フィルター」を搭載する。

またPET画面を再現したタイトル選択画面では、3Dで描かれたロックマンがボイス付きでナビゲートしてくれるという。ロックマンは多彩な表情を見せるとのこと。

さらに今回、本作でディレクターを務める名人(江口正和氏)から「オンラインでの通信対戦」や「チップトレード」などの通信機能が現在制作中であることが明かされている。

江口名人からメッセージも公開されており、全文は以下のとおり。

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』は2023年に発売予定だ。

株式会社カプコン

いまでもボクらは、つながっている! 『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』オンライン機能を制作中!

TGS2022 CAPCOM ONLINE PROGRAMで配信された名人からのメッセージで判明! そしてキミのマシンでPET画面を再現! 3Dロックマンの情報も。

2023年の発売予定が発表されている 『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション 』 。 このコレクションにはナンバリング6作品とそのバージョン違いを含めた全10タイトルが収録されている。

そして9月15日に配信された TGS2022 CAPCOM ONLINE PROGRAM では、 劇中に登場する携帯端末“PET”さながらのロックマンを再現した3Dロックマンの存在、 そして本作でディレクターを務める名人(江口正和)からのメッセージが公開され、 オンライン機能の実装が発表されている。 本報ではこの情報をお伝えしていこう。

名人からのメッセージで判明! 『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』にオンライン機能を実装!

収録されている作品毎に、 オンラインでの通信対戦やチップトレードなどの通信機能が現在制作中であることが明かされている。 続報に期待して欲しい。 名人(江口正和)からのメッセージも全文を公開!

劇中で描かれるネットバトラー同士での対戦

ソロプレイでのロックマンとガッツマンの対戦。 チップの戦略が勝敗を分ける。

ロックマンVS.ブルースの1コマ。 オンライン対戦ではロックマン同士で競う事に。

名人からのメッセージ(全文)

バトルオペレーション、 セット! イン!!みなさん、 お久しぶりです! 名人です!

TGSの舞台にロックマンエグゼが帰ってきました!ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション!

エグゼ6から数えて約17年、 こうして再びみなさんにエグゼ情報を発信できる事をとても嬉しく思います!

さて、 アドバンスドコレクション発表からしばらく経ちますが、 SNSや動画サイトでの盛り上がりを見て開発スタッフ一同、 とてもモチベーションが上がっています! ところで、 みなさん。 めっちゃ気になっていること…ありますよね?…そう、 通信機能について!

安心してください、 「いまでもボクらは、 つながっている! 」各シリーズ、 オンラインでの通信対戦やチップトレードなどの通信機能を現在制作中です! 今作でもみなさんをつなげていきますよ!

本当はキレイに修繕してもらった白衣の話なんかもしたいのですが、 今回お伝えできるのはここまで!

その他詳細は、 今後発表される続報をお待ちください! それでは、 名人でした!

江口正和(えぐちまさかず)

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』ディレクター。 オリジナル「ロックマンエグゼ」シリーズではシナリオを担当。 『ロックマン11 運命の歯車!!』や「流星のロックマン」シリーズ、 「ロックマンDASH」シリーズなど多くのロックマンタイトルに参加している。

夢の“PET 画面 ”を再現! 3Dロックマン

現実世界では主人公の光熱斗(ひかりねっと)を、 電脳世界ではロックマンを操作して、 数々の事件に挑む「ロックマンエグゼ」シリーズ。 その2人を繋いでいるのが携帯端末の”PET“だ。 『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』ではタイトル選択やギャラリー画面を3Dで描画されたロックマンがナビゲート。 ボイス付きのリアクションを見せてくれる。

ロックマンは様々なリアクションを見せてくれる。

表情やセリフにも注目だ。

PETとは?

劇中に登場する携帯情報端末。 “PET”は”Personal Terminal”の略称で、 さまざまな生活に役立つ機能を搭載している。 ネットワークと人間の橋渡し的な役割を持ち、 1人1台持つほどに普及している。

光熱斗 (ひかりねっと) とロックマン:

光熱斗はデンサンシティ、 秋原町に住む小学6年生。 学校の勉強はイマイチだけど、 ウイルスバスティングの腕前はピカイチ。 ナビであるロックマンとは大の親友で、 バトルにおいても息の合ったコンビっぷりを発揮する。

■ パッケージ版 :ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション

■公式サイト: https://www.capcom-games.com/megaman/exe/ja-jp/

■発売機種: Nintendo Switch™、 PlayStation (R)4

■ 希望小売 価格:未定

■ダウンロード版: ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション

ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1

ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2

■発売機種:Nintendo Switch™、 PlayStation (R)4、 PC ( Steam)

■販売価格:未定

※詳細は公式サイトでご確認ください。

■発売予定: 2023年

■ CEROレーティング: A(全年齢対象)

■コピーライト: (C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.