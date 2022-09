リバイバル版『クリミナル・マインド』よりシーン写真が解禁

大人気犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のリバイバル版『Criminal Minds: Evolution(原題)』は、現在撮影が進められているが、この度シーン写真が解禁された。米Screenrantが報じている。

【関連記事】『クリミナル・マインド』ジョー・マンテーニャ、リバイバル版はシーズン16と明言

2005年から2020年まで米CBSで15シーズン放送された大ヒット作『クリミナル・マインド』。FBIの行動分析課が扱うさまざまな事件を追いながら、チームの優秀な犯罪プロファイラーたちが "未知の被験者 "を意味するUnSubを追跡するために一見乗り越えられないような難題に立ち向かって犯罪を解決していく姿を描いたもの。本作はシーズンを通して、エミー賞に3度ノミネートもされた。

全10話となるリバイバル版には、デヴィッド・ロッシ役のジョー・マンテーニャ、ペネロープ・ガルシア役のカーステン・ヴァングスネス、ジェニファー・”JJ”・ジャロウ役のA・J・クック、エミリー・プレンティス役のパジェット・ブリュースター、タラ・ルイス役のアイシャ・タイラー、ルーク・アルヴェス役のアダム・ロドリゲスの6人が続投。リードが登場しない理由はこちら…。

今回、初公開されたのは最初の2話から抜粋された4枚の写真。そこではロッシが銃を持ち、UnSubをなだめようとしている場面や、ルークとJJが事件現場で激しい会話を交わす様子、エミリーとタラが冷ややかな写真に目を通すシーン、ペネロープが会議室に堂々と登場するところなどが見られる。

First look at the Paramount+ ‘CRIMINAL MINDS’ revival. pic.twitter.com/b7MDfc4xnW