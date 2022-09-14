µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢½é½Ð±é&¼ç±é±Ç²è¡Øº¸ÍÍ¤Ê¤éº£ÈÕ¤Ï¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¡¢È¯ÇäÃæ¤ÎÆ±¥°¥ë¡¼¥×30ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖËÍ¤¬¼ê¤òÃ¡¤¯Êý¤Ø¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢¼ç±éÉñÂæ¡ØºùÊ¸¡Ù¤¬¾å±éÃæ¡£¥é¥¸¥ª¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê21¡Ë¤¬±Ç²è½é½Ð±é&¼ç±é¤¹¤ë¡Øº¸ÍÍ¤Ê¤éº£ÈÕ¤Ï¡Ù¡Ê11·î11Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Øº¸ÍÍ¤Ê¤éº£ÈÕ¤Ï¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¯Èà½÷¡Ù¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ëÌ¡²è²È¡¦»³ËÜÃæ³Ø¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤Á¤å¤¦¤¬¤¯¡Ë¤¬2019Ç¯¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¡×17¹æ¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦È¾ß·ÍÛÊ¿¤È¡¢ÍÛÊ¿¤ÎÉô²°¤ËÆÍÇ¡»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Í©Îî¡¦¥¢¥¤¥¹¥±¤È¤Î´ñÌ¯¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤òÄÌ¤·¤¿¡¢¤¤¤Ó¤Ä¤Ê2¿Í¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µ×ÊÝ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Í©Îî¤Î°¦½õ¡Ê¥¢¥¤¥¹¥±¡Ë¡£¸¶ºî¤È¤Ï°ã¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤Ç¡¢¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÎø°¦¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¦¥Ö¤Ç¥Ô¥å¥¢¤ÊÍ©Îî¡É¡£¤½¤ó¤Ê°¦½õ¤È¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÊ¿ËÞ¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦ÍÛÊ¿¤ò¡¢Çë¸¶Íøµ×¡Ê23¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½¹ð¤Ç¤Ï¡¢°¦½õ¤ÈÍÛÊ¿¤Î´ñÌ¯¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤Î°ìÉô¤ò±ÇÁü¤Ç½é¸ø³«¡£°ì¿ÍÈÕ¼à¤ò¤¹¤ëÍÛÊ¿¤ÎÉô²°¤ËÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Î¥¤¥º¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢ÆÍÁ³Éô²°¤ÎÅÅµ¤¤¬¾Ã¤¨¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ë¡Ä¡£¶Ã¤¯ÍÛÊ¿¤Î¶«¤ÓÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ÎÍ©Îî¤À¤Ã¤¿¡£°¦½õ¤Ï¡¢¤³¤ÎÉô²°¤ËÀÎ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿½»¿Í¤Ç¡¢ÍÛÊ¿¤ÎÊë¤é¤¹Éô²°¤Ë¤º¤Ã¤ÈµïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÎø°¦¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥¦¥Ö¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ê°¦½õ¡£¡Ö¤¦¤Á¤â¡¢°ì²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¥¥¹¤È¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¡×¤½¤ó¤Ê°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¤Î¤»¤ê¤Õ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¹Åç¸©¡¦ÈøÆ»»Ô¤Î¡ÈÈ÷¸åÊÛ¡É¤Ç¡¢°¦½õ¤ÏÈøÆ»¤ÎÊý¸À¤òÏÃ¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢µ×ÊÝ¤ÏÁ´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤ÆÈ÷¸åÊÛ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿Í©Îî¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ËÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤º¸ÍÏÇ¤¦ÍÛÊ¿¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢°¦½õ¤¬ÍÛÊ¿¤Î¡È¹¢Ê©¤ò¿¨¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤ÈÍ©Îî¡¢¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÀ¸¤¤ëÆó¿Í¤Î³ëÆ£¡¢¥é¥¹¥È¤Î°¦½õ¤Î¤»¤ê¤Õ¤ÈÍÛÊ¿¤ÎÎÞ¤ÎÍýÍ³¡¢2¿Í¤Î¹Ô¤¯Ëö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍ½¹ð¤ÈÆ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢°¦½õ¤ÈÍÛÊ¿¤¬Êë¤é¤¹Éô²°¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¤Î°ì¥³¥Þ¤ò»ÈÍÑ¡£Âç¹¥¤¤ÊÃ¯¤«¤òÁÛ¤¦¤è¤¦¤Ê°¦½õ¤ÈÍÛÊ¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇØ·Ê¤ÎÈþ¤·¤¤ÈøÆ»¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÛÊ¿¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÆ±Î½¤Î²ÌÆî¡Ê¤«¤Ê¤ó¡ËÌò¤Ç¾®Ìîè½Æà¡¢ÍÛÊ¿¤¬Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥«¥Î¡¦ÎèÆàÌò¤Ç±ÊÀ¥è½»Ò¡¢²ÌÆî¤Î½ÇÊì¤Ç¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎîÇÞ»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ß¤µ¤Ìò¤ÇÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡¢ÍÛÊ¿¤¬½»¤à¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉÔÆ°»ºÅ¹¼ç¡¦±üÅÄÌò¤Ç±§Ìî¾ÍÊ¿¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶Ì¾·î¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡ØÀµ¤·¤¤¥Ð¥¹¤Î¸«Ê¬¤±¤«¤¿¡Ù¤Ç¡¢Âè14²ó¡Ö°Ë»²¥¹¥¿¥¸¥ª±Ç²èº× ¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¡×Ã»ÊÔ¤ÎÉô¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¡¢±Ç²èº×»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã¼ê´ÆÆÄ¤À¡£