『グレイズ・アナトミー』エレン＆パトリックがレッドカーペットで再会＆大笑い！「シーズン30までやるつもり？」

大ヒット医療ドラマ『グレイズ・アナトミー』で、メレディス役で主演を務めるエレン・ポンピオと、デレクを演じていたパトリック・デンプシーがレッドカーペッドで再会した。その際、デレクがインタビュアーのマイクを奪い取り、エレンにインタビューして二人で大笑いする姿が映し出された。

9月9日(金)にカリフォルニア州アナハイムで開催されたD23 Expoで、パトリックはレッドカーペットで米Yahooの記者からマイクを取り、元同僚のエレンと話をした。

「レジェンドになった気分はどう?」と聞く白髪のパトリックに対し、エレンは「私たちどちらももっと前からレジェンドだったと思うけど、でもオフィシャルにそうなれてよかったです」と返答。

続けて、「最近ラスベガスに行ったんです。私はラスベガスが大好きで。(ブルーノ・マーズとアンダーソン・パークによる)シルクソニックのコンサートと、マーサ・スチュワートの新しいレストラン、ベッドフォードに行ったのよ。あのレストランのキャビア入りベイクドポテトは、あなたの好みにぴったりよ」とパトリックに勧めた。

A few people have asked: Here's the video of Ellen Pompeo crashing my interview with Patrick Dempsey, Dempsey taking my mic and stealing my job.

Congrats to @Yahoo/@YahooEnt's new host @PatrickDempsey. I'll now be chasing my dream of rebooting Can't Buy Me Love. #D23Expo pic.twitter.com/vG9LTs3XJy

- Kevin Polowy (@djkevlar) September 10, 2022