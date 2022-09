ディズニーの名作アニメーションを実写映画化した『ピノキオ』(ディズニープラスにて独占配信中)より、嘘をついたピノキオの鼻が伸びるシーンの本編映像が解禁となった。日本版声優を務めるピノキオ役の川原瑛都とジミニー・クリケット役の山本耕史の掛け合いかわいらしい。

【動画】ピノキオが嘘をつくシーン

ディズニーを象徴する楽曲「星に願いを(When You Wish Upon a Star)」とともに、長年愛されてきた『ピノキオ』。孤独に暮らすおじいさん、ゼペットは木彫りの人形にピノキオと名付け、自分の息子になってくれたら…と願った。ある日、妖精ブルー・フェアリーが人形に魔法をかけ、命を授かったピノキオは、“本当の人間の子”になるという願いを叶えるため、学校に通うが、何も知らない純真無垢なピノキオにはその道中、さまざまな誘惑や試練が待ち受けていた…。

ピノキオと言えば、“嘘をつくと鼻が伸びる”ことで有名だが、実写版でもしっかり描かれている。純真無垢なピノキオは、詐欺師のキツネ・正直ジョンに人形劇に出て有名になれると誘われ、ついて行ってしまう。そして人形ショーの興行師ストロンボリに鳥かごに閉じ込められてしまうのだが、ピノキオはジミニー・クリケットに「有名人なんて僕目指したことないもん」、「僕は有名になるよりも学校に行きたかった」と嘘をつく。すると、鼻がぐんぐんと伸びてしまい…。

実は妖精ブルー・フェアリーに魔法をかけられていたピノキオ。それを見たジミニー・クリケットは「何にせよ、嘘は人を変えてしまうんだぞ、ピノキオ」と正直であることの大切さを教える、物語の中でも重要なシーンとなっている。

ピノキオに“善悪”を教えるジミニー・クリケットの教えは、ロバート・ゼメキス監督が本作に込めたメッセージに通じている。ゼメキス監督は本作に込めた思いを「僕はウォルト・ディズニーが生んだアニメーション版の『ピノキオ』を、とても最高に美しい物語だと思っているんだ。だからアニメーション版に沿った物語を本作でも描いている。本作に込めたメッセージは、正直であることの大切さなんだ。自分の心に嘘をつかないこと。誰に対しても誠実であることだ。物語は現代風に少しアレンジしているけれど、この映画を楽しんでくれることを願っているよ」と語っている。