「ゴディバ ハロウィン ポップアップ ボックス」ゴディバ ジャパン株式会社は、2022年9月14日(水)から「ゴディバ ハロウィン コレクション」を販売する。10月31日(月)までの期間限定。ハロウィンをモチーフに、株式会社 サンリオ の人気キャラクターであるシナモロールと コラボレーション したコレクションで、5種類の商品がラインナップされている。「ゴディバ」は、これまでにも株式会社サンリオのキャラクターとタッグを組んだ商品で話題を呼んできた。2021年のハロウィンは、クロミとのコラボレーションで大人気。今年は、20周年を迎えるシナモロールが「ゴディバのハロウィン」に登場する。商品ラインナップのうち、「ゴディバ ハロウィン ポップアップ ボックス」は、蓋を開けるとシナモロールたちが飛び出す楽しい仕掛け。下の引き出しにシナモロールや仲良しフレンズを描いた9粒の限定チョコレートが入っている。リーフレットには、2次元バーコードからシナモロールのメッセージを楽しめる工夫も盛り込まれた。そのほかには、「ゴディバ ハロウィン G キューブ アソートメント」の2粒入りと6粒入り、「GODIVA ハロウィン パンプキンクッキー(5枚入)」を用意。さらに、ゴディバ オンラインショップのみで購入できるセット「ゴディバ ハロウィン G キューブ アソートメント(2粒入)+シナモロール ぬいぐるみ EC限定」も登場する。© ‘22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L630568 著作 株式会社サンリオ「ゴディバ ハロウィン G キューブ アソートメント(6粒入)」「GODIVA ハロウィン パンプキンクッキー(5枚入)」「ゴディバ ハロウィン G キューブ アソートメント(2粒入)+シナモロール ぬいぐるみ EC限定」ゴディバ ジャパン株式会社価格:「ゴディバ ハロウィン ポップアップ ボックス」3,240円(税込)「ゴディバ ハロウィン G キューブ アソートメント(2粒入)」410円(税込)「ゴディバ ハロウィン G キューブ アソートメント(6粒入)」1,080円(税込)「GODIVA ハロウィン パンプキンクッキー(5枚入)」680円(税込)「ゴディバ ハロウィン G キューブ アソートメント(2粒入)+シナモロール ぬいぐるみ EC限定」3,080円(税込)URL:https://www.godiva.co.jp/2022/09/14