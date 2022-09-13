£Î£È£ËÄ«¥É¥é¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ï¡¼¥×È¯À¸¡ª¡©À¶·Ã¤Ï¿ùÊÂ¢ª¶äºÂ¢ª¿ùÊÂ¡¢¸½¨¤Ï¿ùÊÂ¢ªÄá¸«¢ª¿ùÊÂ¡Ä¡ÖÄ¹µ÷Î¥¥ï¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤Í¡×¡Ö½Ö´Ö°ÜÆ°Ï¢È¯¡×
¸Î¶¿¤Î²ÆìÎÁÍý¤ËÌ´¤ò¤«¤±¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤½¤Î·»Ëå¤é¤Î²ÈÂ²°¦¤òÉÁ¤¯£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°£¸¡¦£°¡Ë¤ÎÂè£±£±£²²ó¤¬£±£³Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡£
Äª»Ò¡Ê¹õÅç·ëºÚ¡Ë¤âÌðºî¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤â¡¢À¶·Ã¡Êº´ÄÅÀî°¦Èþ¡Ë¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÆÚÆù¤Ë´¶Æ°¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ºÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤À¤«¸½¨¡ÊÎµÀ±ÎÃ¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¡£²ñ¤Î½àÈ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Î³°¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¸½¨¤ÈÀ¶·Ã¤¬È¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¨¤ÏÀ¶·Ã¤Ë¡ÖÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤¬¡¢À¶·Ã¤Ï¤½¤ì¤ò¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ëµñ¤ó¤Ç¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î»×¤¤¤Ï¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¦¡¦¡¦¡£
À¶·Ã¤ÏÄª»Ò¤ËÅÏ¤·¤¿ÆÚÆù¤¬¼Â²È¤ÎÍÜÆÚ¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£¤À¤¬¤½¤³¤Ç¸½¨¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¶·Ã¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Â²È¤Î½»½ê¤òÄª»Ò¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ÎÅÁ¸À¤òÍê¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥©¥ó¥¿¡¼¥Ê¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¤½¤³¤ÇË¼»Ò¡Ê¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¡Ë¤ÈÏÃ¤ò¤·¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ËÌá¤Ã¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸½¨¤ÏÀ¶·Ã¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¸å¡¢¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤ÇÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢À¶·Ã¤òÃµ¤·¤Ë½Ð¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ìÌÌ¤ÏÄá¸«¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤æ¡×¤Ø¡£¤½¤³¤Ç»°Ïº¤ËÍ¡¤µ¤ì¡¢À¶·Ã¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÀ¶·Ã¤ò¸«¤Ä¤±¡¢»°Ïº¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÉÔ¼«Á³¤Êà¥ï¡¼¥×á¤¬¡£¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤ÈÀ¶·Ã¤¬Ì³¤á¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¤È¤â¤ËÅìµþ¡¦¿ùÊÂ¤Ë¤¢¤ê¡¢¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£¿ùÊÂ¶è¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¥Õ¥©¥ó¥¿¡¼¥Ê¤Î¤¢¤ë¶äºÂ¤Þ¤Ç¤ÏÅÅ¼Ö¤Ç£³£°Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¿Ö¤Í¤ëË¼»Ò¤Ë¡¢À¶·Ã¤Ï¡Ö¤â¤¦´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤òË¬¤ì¤Æ¸½¨¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤Èº¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥á¥â£±Ëç¤òÅÏ¤¹¤¿¤á¤Ë¶äºÂ¤Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤À¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ë¶áÉÕ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²È¤ò½Ð¤¿¸å¤Ë¼Â²È¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£
¸½¨¤âÉÔ²Ä²ò¤Ê°ÜÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¸å¤Ë¿ùÊÂ¤Î¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤«¤éÄá¸«¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤æ¡×¤Ø¹Ô¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤À¶·Ã¤òÃµ¤·¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤æ¡×¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢ºÆ¤Ó¿ùÊÂ¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ùÊÂ¤ÈÄá¸«¤ÏÅÅ¼Ö¤ÇºÇÄã¤Ç¤â£±»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ëµ÷Î¥¡£¤³¤³¤Ç¤âà¥ï¡¼¥×á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¿ùÊÂ¢ªÄá¸«¢ª¿ùÊÂ¤Î°ÜÆ°¤ÏÂè£±£°£¹²ó¤ÇÄª»Ò¤ÈÏÂÉ§¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎºäÅÄ¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤«¤é¡Ö¤¢¤Þ¤æ¡×¤Ø°ÜÆ°¡£Ìðºî¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤¿¤Á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤æ¡×¤Ç¸½¶âÆþ¤ê¤ÎÉõÅû¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢ºäÅÄ¤Ë¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ø¸þ¤«¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£¤À¤¬¡¢±ýÉü¤Ç£²»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤«¤±¤ë¡×¡Ö¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Å¸³«¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¡££Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¤ÏÄ¹µ÷Î¥¥ï¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤¢¤Î¥á¥â¤ò¤Á¤à¤É¤ó¤É¤óÅ¹¤ÎÈâ¤Ë¶´¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¤Þ¤¿¿ùÊÂ¤ËÌá¤ë¤Î¡©¡©¡×¡Ö¡È¤Á¤à¤É¤ó¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡É¤Î½Ö´Ö°ÜÆ°Ï¢È¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÏ¿Þ¤Î²èÁü¤òÍÑ¤¤¤Æà¸¡¾Úá¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
Ä«¥É¥éÄÌ»»£±£°£¶ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢ËÜÅÚÉüµ¢¤«¤é£µ£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë²Æì¤¬ÉñÂæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ï¡Ö¿´¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¡¢¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÊý¸À¡£½÷Í¥¤Î¹õÅç·ëºÚ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Äª»Ò¤ò±é¤¸¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î±©¸¶Âç²ð»á¡¢¸ì¤ê¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥Ó¥é¤¬Ì³¤á¤ë¡£¼çÂê²Î¤Ï²Æì¸©½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡¢»°±ºÂçÃÎ¤¬º£ºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö»¸»¸¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¡×¡£