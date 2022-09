“華流ラブコメの女王”チャオ・ルースーと“ツンデレ貴公子”シュー・カイチョンが共演した『国子監は花ざかり〜ロマンスは最高学府で〜』は、紅一点の女学生が恋の騒動を繰り広げる笑いとトキメキいっぱいのラブコメ時代劇。“学園もの+ラブコメ+時代劇”という人気要素を詰め込んだ本作は、中国でドラマ再生ランキング1位を記録。そんな大ヒット作の見どころを、デジタル配信・DVDリリースに合わせて紹介していきたい。

【写真】Weibo人気キャラクター指数第1位を獲得した“桑祈”を演じたチャオ・ルースー

■オトナな先生 VS 頼りがいのある同級生! トライアングルラブに胸キュン

宋(そう)の最高学府・国子監(こくしかん)は貴族の子弟が集まる学校。女人禁制の学び舎だったが、辺境育ちの桑祈(そうき)が亡き兄の希望をかなえるため、初の女学生として異例の入学を果たす。その裏には教師・晏雲之(あんうんし)の尽力があったが、桑祈は自分に厳しく当たる彼とやり合ってばかり。一方、晏雲之はワケあって桑祈を陰ながら支えるが、行動の読めない型破りな彼女のことがどんどん気になっていく…。

身長差キスや抱っこキス、花火の下でのキスなど、ロマンチックなラブシーンは胸キュン必至。さらに、桑祈と幼なじみのイケメン優等生・卓文遠(たくぶんえん)が参戦してトライアングルとなる恋はドキドキハラハラの展開へ! 学校を舞台にした楽しい恋の鞘(さや)当てだけでなく、桑祈の兄の死や国を揺るがす陰謀をめぐるミステリーが進行していくスリリングなストーリーからも目が離せない。

■主人公カップルを取り巻く、次世代“眼福キャスト”にも注目

主演には中国ドラマのラブコメ作品に欠かせない人気スター2人をキャスティング。『花の都に虎(とら)われて〜The Romance of Tiger and Rose〜』『うっかり拾った恋なのに』など日本でリリース作が続くチャオ・ルースーは、笑顔のまぶしい個性的かつ可愛らしいヒロインを好演。そして『鳳舞伝 Dance of the Phoenix』『斛珠<コクジュ>夫人〜真珠の涙〜』など数々の話題作で存在感を放つシュー・カイチョンが、大人の色気と気品を備えつつも恋には不器用なツンデレ教師を魅力たっぷりに演じる。

また、卓文遠役をアイドルグループ“R1SE”出身の期待のイケメン、レン・ハオが熱演しているのにも注目。さらに、中国TikTok・抖音で人気者となりスカウトされてデビューしたアオ・ルイポン、『烈火士官学校〜ステキ男子とイケメン女子』『玉楼春〜君に詠むロマンス〜』にも出演するモン・エンなど、次世代スターたちが脇を固めてドラマを華やかに彩っている。

■学園ラブコメ時代劇に新たな傑作! 挿入歌はキャストが担当

日本の大ヒットドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』『花より男子』『桜蘭高校ホスト部』など、イケメンたちの中でヒロインが紅一点という設定の学園ラブコメは不動の人気ジャンル。中国ドラマも『トキメキ☆雲上(ユンシャン)学堂スキャンダル〜漂亮書生〜』『尚芸館の五つ星 プリンスとのナイショの恋』といった学園ラブコメ時代劇が人気を博している。

本作はイケメン男子に囲まれるという少女漫画的設定に加えて、ヒロインが男性のふりをするのではなく、女性として堂々と国子監に入学するというフィクション設定が新しく現代的だと視聴者から大きな支持を得て、チャオ・ルースーが演じた桑祈はWeibo人気キャラクター指数第1位に輝いた。

また、本作は人気者たちが担当するOSTも大ヒット。チャオ・ルースー、レン・ハオと出演者が挿入歌を歌い、『長歌行』『説英雄誰是英雄(原題)』などで俳優としても人気の歌手リウ・ユーニンが主題歌を担当しているのも聴き逃せない。

『国子監は花ざかり〜ロマンスは最高学府で〜』DVDは10月5日(水)リリース。U‐NEXTで独占先行配信中。