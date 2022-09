『フレンズ』セントラル・パーク第一号店が2023年にオープン

1990年代から2000年代初頭に放送され、今なおファンに愛され続けている大人気シットコム『フレンズ』。その劇中に登場したおなじみのカフェこと、「セントラル・パーク・コーヒーハウス」が2023年、現実にオープンすることになり、それに先駆けて自宅で楽しめるブランドコーヒーがオンラインで発売されている。

米Peopleによると、オンラインで購入できるコーヒーは「How You Doin(ミディアムロースト)」(ジョーイのお馴染みの決め台詞!)、「Pivot Blend(ミディアム/ダークロースト」(ロスがチャンドラーとレイチェルと一緒に大きなソファーを運ぶシーンで連発していたセリフ“ピボット”より)、「We Were on a Coffee Break(ダークロースト)」(ロスとレイチェルのくっついたり離れたり…といった関係で出てくるセリフがジョークとして定着)の3種類。ホールビーン、グラウンド、Kカップの3形態で販売され、期間限定の割引プランや、定期購入プランも用意されるという。さらに先着6000名には、シリアルナンバー入りの「How You Doin」の特別缶がプレゼントされる。

Everybody’s favorite TV coffee house proudly presents Central Perk, a new collection of premium Arabica coffees. Shop at https://t.co/ms8JnA7VdV pic.twitter.com/yM702gblJ6 - FRIENDS (@FriendsTV) August 29, 2022

実店舗の場所はやっぱりニューヨーク?

第一号店の具体的なロケーションはまだ決まっていないものの、『フレンズ』と縁のある場所が検討されているとのことから、やはりニューヨークが有力候補ではないかと予想できる。今回の「セントラル・パーク」は、ワーナー・ブラザースとCenPer Holdingsの共同プロジェクトとして企画されている。

ワーナー・ブラザースはPeopleに対し、「このコーヒーハウスはシリーズのアイコニックな舞台と同じ心と魂が込められた場所になります」と声明を寄せ、「『セントラル・パーク・コーヒーハウス』はファンが美味しいコーヒーと食事でゆっくりと楽しめる場所になるでしょう」と述べている。『フレンズ』と2021年にキャストが再び揃った『フレンズ:ザ・リユニオン』はU-NEXTで配信中!(海外ドラマNAVI)