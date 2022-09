『ウォーキング・デッド』あの人、『スーパーマン＆ロイス』シーズン3でヴィランに

2021年にスタートしたアローバースの一作であるDCドラマ『スーパーマン&ロイス』。2023年に米The CWにて放送予定のシーズン3に、大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』のあの人が出演することが明らかになった。米The Directが伝えた。

このニュースは現地時間の9月3日(土)にアメリカ、ジョージア州アトランタで開催されたドラゴン・コンにて、『ARROW/アロー』のジョン・ディグル役で知られるデヴィッド・ラムゼイが明らかにしたもの。デヴィッドはジョン役で『スーパーマン&ロイス』にも出演しており、さらに今年放送されたシーズン2では監督(第2話、11話)も務めた。

デヴィッドによれば、『ウォーキング・デッド』のタイリース役で知られるチャド・L・コールマンチャドがシーズン3の主要ヴィランとして起用されるとのこと。現時点では具体的な役柄は不明だが、シーズン2の最後で名前の上がったブルーノ・マンハイムというキャラクターを演じる可能性があるという。マンハイムはコミックにも登場するキャラクターで、インターギャングと呼ばれる犯罪組織のリーダーだ。

