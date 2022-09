Ubisoftより「アサシン クリード」シリーズの新情報が多数発表された。

「アサシン クリード ミラージュ」2023年発売!



まず「アサシン クリード」シリーズの次回作「アサシン クリード ミラージュ」が、2023年に発売となることが決定。Xbox One・Xbox Series X|S・PS4・PS5・Windows PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)に対応予定で、Ubisoft+のメンバーシップでもプレイ可能だ。開発は、「アサシン クリード ヴァルハラ」のDLC「ドルイドの怒り」を担当したUbisoft Bordeauxが担う。



「アサシン クリード ミラージュ」では、イスラムの黄金時代を迎え繁栄した9世紀のバグダッドを舞台に、豊かなストーリーのアクションアドベンチャーを体験。ミステリアスなストーリーとカリスマ性のあるキャラクター達、壮大なオープンワールドで描かれる町や、パルクールやステルス、暗殺など、さらに進化したゲームプレイが待っている。



プレイヤーは、謎に満ちた過去を持つ泥棒 バシム・イブン・イスハークとして、アラムートの「隠れし者」に加わる。「アサシン クリード ミラージュ」はシリーズ初代作品へのオマージュとして位置付けられており、シネマティックリビールトレーラーでは、ゲーム音楽も担当するBrendan Angelides氏の音楽が使用されている。



■トレーラー:Assassin's Creed Mirage: Cinematic World Premiere



なお、「アサシン クリード ミラージュ」を予約すると、限定クエスト「四十人の盗賊」がプレイ可能。アリババの伝説の洞窟における、謎を暴くクエストとなっている。



公式サイト:

https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/assassins-creed/mirage



日本が舞台の「Codename RED」に「Codename HEXE」「Codename INFINITY」も発表!



「アサシン クリード」ショーケースでは、今後予定されている作品も発表。フラグシップタイトル「Codename RED」および「Codename HEXE」に、シリーズのハブとなる「Codename INFINITY」、モバイルゲーム「Creed Codename JADE」、Netflixとのコラボレーションなど、複数の開発が進められている。



■「Assassin’s Creed Codename RED」

「アサシン クリード ミラージュ」に続くフラグシップタイトルで、シリーズのオープンワールドRPGとしての要素が発展した作品。シリーズ待望の、封建時代の日本を舞台に、忍の物語を体験する。

「アサシン クリード オデッセイ」を手掛けたUbisoft Quebecが開発を、Jonathan Dumont氏がクリエイティブディレクターを担当する。

■「Assassin’s Creed Codename HEXE」

「Codename RED」の後に予定されているタイトル。シリーズ誕生の地であるUbisoft Montrealにて開発され、Clint Hocking氏がクリエイティブディレクターを務める。



■「Assassin’s Creed Codename INFINITY」

「Codename RED」「Codename HEXE」を含む、シリーズタイトルの様々なプレイを通じて、プロジェクトとプレイヤーをつなぐハブとしての役割を果たす。

プロジェクトの一環として、シリーズ作品のマルチプレイヤーも視野に入れている。



■「Assassin’s Creed Codename JADE」

モバイル向けに開発されている、プレイ無料のRPGアクションアドベンチャー。

古代中国が舞台となり、オリジナルキャラクターで中国最古のアサシンのストーリーを辿る。



■Netflixシリーズ

シリーズを基に、NetflixとUbisoft Film & Televisionによって制作される実写映像作品。Netflix専用ゲームの開発も、共同で行われている。



▼9月11日配信:Ubisoft Forward (日本語字幕付き)



▼アサシン クリード15周年ドキュメンタリー



今回の新情報発表について、「アサシン クリード」エグゼクティブプロデューサーからは、下記メッセージが寄せられた。



「15周年をプレイヤーの皆さん、ブランドに携わる皆さんと祝うとともに、シリーズのこれから益々の発展をファンの皆様にお約束します。

世界観をさらに拡大し、魅力的で没入感のあるプレイをお届けしたいと思います。まだまだ描きたいストーリーはたくさんあり、歴史が皆さんにとっての遊び場となることを願っています。」

今後も新タイトルの発売日や価格、ストーリー詳細など、続報をお楽しみに。



© 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other

countries.

>> 「アサシン クリード」新作を一挙発表!「アサシン クリード ミラージュ」に日本の‟忍”を描く「Codename RED」など の元記事はこちら