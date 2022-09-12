¡ØËâË¡¤Î¥ê¥Î¥Ù¡ÙÂè9ÏÃ¡¡Â¢Ç·²ð¤Î°Õ³°¤Ê²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØËâË¡¤Î¥ê¥Î¥Ù¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬º£Ìë12Æü¤ËÊüÁ÷¡£Â¢Ç·²ð¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤Î°Õ³°¤Ê²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØËâË¡¤Î¥ê¥Î¥Ù¡ÙÂè9ÏÃ¡¡Â¢Ç·²ð¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤Î°Õ³°¤Ê²áµî¤È¤Ï¡©¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âç¼ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶ÈÀ®ÀÓÈ´·²¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥±¤¢¤Ã¤ÆÃË¤À¤é¤±¤ÎÊ¡»³²È¤¬±Ä¤à¡Ö¤Þ¤ë¤Õ¤¯¹©Ì³Å¹¡×¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿¹Ô»û¾®Çß¤È¡¢¹©Ì³Å¹¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ0ÅÀ¤Î¥Ð¥Ä2¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¡¦Ê¡»³¸¼Ç·²ð¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢½»Âð¥ê¥Î¥ÙÄó°Æ¤È¤¤¤¦¡ÈËâË¡¡É¤Ç¡¢°ÍÍê¿Í¤¹¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤äÌäÂê¤ò¥¹¥«¥Ã¤È²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¿ÍÀ¸ºÆÀ¸¡ª¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¡É¡£
¢£Âè9ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¸ß¤¤¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¢¤Ã¤¿¾®Çß¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤È¸¼Ç·²ð¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤Î´Ö¤Ë¡¢¤É¤³¤«´Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¥Þ¥ß¡¼¤ÈÉ÷¤Þ¤«¤»7¿Í·»Äï¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂç²ÈÂ²¤«¤é¡¢¥ê¥Î¥Ù¤Î°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£ÅöÁ³¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤È¤Ï¤·¤ã¤°°ìÆ±¡£¤·¤«¤·ÁáÂ®¡¢Êì¡¦¼î¹¾¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ë¤È7¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¿¿Ìî²È¤òÆâ¸«¤·¤¿¾®Çß¤È¸¼Ç·²ð¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÍð»¨¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¬¤¯¡£
¡¡¾®Çß¤Ï¤¬¤¼¤óÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¡¢»³ÅÐ¤ê¤ÎºÝ¤Ë2¿Í¤ÇË¬¤ì¤¿¡Ö°ìµÙ¿©Æ²¡×¤Î°Æ·ï¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¸¼Ç·²ð¼çÆ³¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸¼Ç·²ð¤«¤é¡Ö°ìµÙ¿©Æ²¡×¤ÎÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿Â¢Ç·²ð¤Ï´é¿§¤òÊÑ¤¨¡¢¤½¤³¤ØÍÀî¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡¡ºÆ¤Ó¿¿Ìî²È¤òË¬¤ì¤¿¾®Çß¤Ï¡¢ÎµÇ·²ð¡ÊµÈÌîËÌ¿Í¡Ë¤¬¹Í¤¨¤¿¥×¥é¥ó¤ò°ì²È¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ä¹½÷¤Î¼ù°¦Î±¡Ê¤¸¤å¤¨¤ë¡¿µÜùõÍ¥¡Ë¤È¼¡½÷¤ÎÄë°¦Íå¡Ê¤Æ¤£¤¢¤é¡¿¶ð°æÏ¡¡Ë¤¬Âç¥²¥ó¥«¡£Äë°¦Íå¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¡È¤¢¤ëÈëÌ©¡É¤òË½Ïª¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Îµ¢¤êÆ»¡¢¸¼Ç·²ð¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡Ö°ìµÙ¿©Æ²¡×¤ÎÅ¹¼ç¡¦Èô»³¹ä»Ö¡ÊÂçÍ§¹¯Ê¿¡Ë¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¡£¤È¤¢¤ë¶Ú¤«¤é¸¼Ç·²ð¤ÎÀµÂÎ¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¹ä»Ö¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¿¤Î¿ÆÉã¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤Í¤§¤ó¤À¤è¡ªÆóÅÙ¤È´é¸«¤»¤ó¤Ê¡×¤È¡¢»¦µ¤Î©¤Ã¤¿¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤Þ¤ë¤Õ¤¯¹©Ì³Å¹¡×¤òµñÀä¤¹¤ë¡£Â¢Ç·²ð¤È¡Ö°ìµÙ¿©Æ²¡×¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢²¿¤ä¤é°ø±ï¤¬¤¢¤ë¡Ä¤½¤¦»¡¤·¤¿¸¼Ç·²ð¤È¾®Çß¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Â¢Ç·²ð¤Ï°Õ³°¤Ê²áµî¤ò¥Ý¥Ä¥ê¥Ý¥Ä¥ê¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¡ØËâË¡¤Î¥ê¥Î¥Ù¡Ù¤Ï¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË22»þÊüÁ÷¡£