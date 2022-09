9月9日、後藤真希がInstagramを更新した。

【写真】観客らと共に撮影したステージSHOTも公開

後藤は、自身のInstagramアカウントにて、「後藤真希 LIVE TOUR 2022『歌ってみた~Songs of You and Me!~』大阪公演ありがとうございました〜〜」と切り出すと、「最高の初日でした」「楽しかった〜〜!!」「次は名古屋で会おうね」と綴りつつ、ツインテールヘアでTシャツワンピース風の衣装を着用し、観客やバンドメンバーらと共に撮影した写真を掲載。

この投稿に、ファンからは「髪型も衣装も全部最高」「ツインテール可愛い」「美しすぎ」「ツインテールごっちん可愛すぎます」などのコメントが集まっていた。

1999年にモーニング娘。3期メンバーとしてデビューして人気を博し、2001年には『愛のバカやろう』でソロデビューも果たした後藤。9月10日に大阪、9月17日に愛知、9月23日に東京で開催される予定の「後藤真希 LIVE TOUR 2022 『歌ってみた〜Songs of You and Me!〜』」は、Youtubeチャンネルで大人気の「歌ってみた」企画と連動したスペシャルツアーとなっている。

画像出典:後藤真希オフィシャルInstagramより