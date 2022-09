iPhone15シリーズ最上位モデルの名称は、iPhone15 Ultraになる可能性があると、Bloombergのマーク・ガーマン記者が伝えています。

アナリストのミンチー・クオ氏は、iPhone15シリーズではベースモデルとProシリーズの差別化が進むと予想しています。



クオ氏は更に、iPhone15 ProとiPhone15 Pro Maxにおいても機能面での差別化が行われ、iPhone15 Pro Maxにのみ光学10倍ズームに対応するペリスコープレンズが搭載されると述べていました。



ガーマン記者はクオ氏のこうしたツイートを引用、最上位モデルの名称がiPhone15 Ultraになる可能性があると伝えています。



Like I said yesterday: Ultra is coming. https://t.co/IrZUBHlLN2

— Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2022