¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬Çú¾Ð¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤Ë£Í¡½£±¿³ºº°÷¥ª¥Õ¥¡¡¼ ¡ÖÇ§¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢ÃæµïÀµ¹¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö£Æ£Î£Ó¥é¥Õ¡õ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Á²Î¤È¾Ð¤¤¤Îº×Åµ¡Á¡×¤ÎÂè£±Ìë¤¬£±£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÈÂÀÅÄ¤ÏÄ¹Ç¯¶¦±é£Î£Ç¤È¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¡£º£Ç¯¤âÇú¾ÐÌäÂê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Â¾¶É¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¡¡¥Í¥¿¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÏÂÀÅÄ¤¬¡Ö¶¦±é£Î£Ç¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÇ¯Íè¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÀ¼¥¬¥é¥¬¥é¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤ËÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÌ¡ºÍÎý½¬¤·¤¹¤®¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂÀÅÄ¤Ë¾¾ËÜ¤¬ÆÍÇ¡¡ÖÂÀÅÄ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡££Í¡½£±¤Î¿³ºº°÷¤ä¤é¤Ø¤ó¤Î¡©¡×¤È¥Ö¥Ã¥³¥ß¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂÀÅÄ¤â¶²½Ì¤·¤¤ê¤Ç¡Ö¿³ºº°÷¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ü¥±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡££±ÅÀ¤È¤«Æþ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂÀÅÄÂÔË¾ÏÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤¬Ä¾ÀÜ¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£