米カリフォルニア州アナハイム・コンベンションセンターで開催中の「D23 Expo 2022」で現地時間9日、 ウォルト・ディズニー・スタジオによるショーケース「Celebrate the Magic of Disney & Pixar」が実施され、ディズニー・キャッスルの新しいロゴがお披露目された。下段にショーケースで発表されたタイトルリストも掲載。

1940年公開のアニメーション映画『ピノキオ』の「When You Wish On a Star(星に願いを)」の音楽とともに、ディズニーの劇場およびストリーミングリリース(配信)作品の前に映しだされる、おなじみのディズニー・キャッスルのロゴ。

新しいロゴは、ディズニー・スタジオとインダストリアル・ライト&マジックが制作。受賞歴のある作曲家クリストフ・ベック(『アナと雪の女王』、『ワンダビジョン』)による全く新しいアレンジの「When You Wish On a Star」とともに、ディズニー・キャッスルの周りで打ちあがる花火も豪華になっている。さらに、2023年にウォルト・ディズニー社が創立100周年を迎えることに敬意を表し、プラチナカラーで「Disney 100 100Years of Wonder」と表示される。

この新しいロゴは、100周年イヤーに先駆けて、今秋からすべてのディズニーの劇場およびストリーミングリリース(配信)作品で使用していく。

この日のショーケースは、今月8日からDisney+(ディズニープラス)で配信開始となった新作の実写映画『ピノキオ』でブルー・フェアリー役を演じたシンシア・エリヴォによる「When You Wish On a Star」のパフォーマンスからスタート。

続いて、ウォルト・ディズニー・スタジオの会長、アラン・バーグマンが登場し、「『When You Wish On a Star』は1940年のアニメ映画『ピノキオ』で初めて使用されました。それは大きな夢を見て、不可能なことを夢見て、それらの夢を叶えることへのモットーです。そして、それは私たちがスタジオで毎日やろうとしていることです」とあいさつした。

その後、ウォルト・ディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャー・プロダクション(ディズニー・ライブ・アクション)のショーン・ベイリー社長、ピクサー・アニメーション・スタジオ チーフ・クリエイティブ・オフィサーのピート・ドクター。ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ チーフ・クリエイティブ・オフィサーのジェニファー・リーが、それぞれストリーミングと劇場タイトルのラインナップ発表の進行役を務めた。

ショーケースの最後には、100周年を記念した新作長編アニメーション映画『WISH(原題)』(2023年公開)が発表となり、同作の楽曲から「More For Us」をオスカー女優のアリアナ・デボーズが熱唱して、イベントを締めくくった。

■ディズニー・ライブ・アクション

★『ホーカス ポーカス2』2022年9月30日、ディズニープラスで配信

★『魔法にかけられて2』2022年11月24日、ディズニープラスで配信

★『ピーター・パン & ウェンディ(原題)』2023年、ディズニープラスで配信

★『ホーンテッド・マンション(原題)』2023年春、米国で劇場公開予定

★『リトル・マーメイド(原題)』2023年5月、米国で劇場公開予定

★『ムファサ:ライオン・キング(原題)』2024年、米国で劇場公開予定

★『SNOW WHITE(原題)』2024年、米国で劇場公開予定

■ピクサー・アニメーション・スタジオ

★『ELEMENTAL(原題)』2023年6月16日、米国で劇場公開予定

★『WIN OR LOSE(原題)』 2023年秋、ディズニープラスで配信

★『ELIO(原題)』2024年春、米国で劇場公開予定

★『INSIDE OUT 2(原題)』2024年夏、米国で劇場公開予定

■ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ ウォルト

★『ZOOTOPIA+』2022年11月9日、ディズニープラスで配信★『IWAJU(原題)』 2023年、ディズニープラスで配信★『WISH(原題)』2023年、米国で劇場公開予定