櫻坂46が9日、オフィシャルTikTokアカウントの開設を発表した。実はこのアカウントは8月上旬から存在し、動画も投稿されていたが、その素性は全くのシークレットだった。

【写真】「本物だった」櫻坂46 TikTok

アカウント自体が開設されたのは8月3日。櫻坂46の1stアルバム『As you know?』の発売日だ。真っ黒いパーカーを着た人物が映し出されているが顔は全く見えず、「TikTok START Who is it?」と記された。

その後も素性を明かさず、海外で流行しているトレンドダンスを何者か(メンバー)が顔を隠して踊って投稿。櫻坂46の曲は使用していない。動画のコメント欄やツイッターなどでは「この謎のアカウントは誰だ」と話題になっていた。

だが9日についに、『As you know?』収録の楽曲「摩擦係数」パフォーマンス時の衣装を着たメンバーらしき人物が動画に登場。ただ、この時点ではまだ顔にはピントが合っていない状態ではっきりとは写っていない。アカウント名も「comingsoon_…official」となっていた。しかし、ファンが見れば写っているのがメンバーであることは明確ではあったため、「このアカウントは本物?」と物議を醸していた。

同日夜、今度は櫻坂46の「Overture」を使用し、メンバーの顔がはっきりと見える動画を投稿。その後、ついにメンバーの森田ひかると山崎天が“顔出し”して登場する動画をアップした。動画の中で2人は「本日ついに櫻坂46オフィシャルTikTokアカウントが開設しました!」と発表し、「TikTokではダンスをたくさん投稿しちゃいます!」と意気込みを伝えた。

この「シークレットで投稿」→「本物?ざわざわ…」→「公式発表」→「公式きたー!」という1ヵ月以上をかけて作り出された流れには「アカウント開設のやり方が神すぎる」「粋だね!!」と話題に。また、パフォーマンスに特に力を入れている櫻坂46だけに、投稿されている動画は作り込まれたクリエイティブなもの。「グループの方向性が全くブレないところが大好きです」「かっこよすぎる…」と称賛の声が上がっている。

※山崎天の崎は正式には「たつさき」