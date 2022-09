英・エリザベス女王が現地時間8日、夏季休暇で滞在していたスコットランドのバルモラル城にて96歳で息を引き取った。英国君主として最長となる70年間、絶大な支持と尊敬を集めたエリザベス女王の死にイギリス全土が悲しむ中で、国民の女王への愛が形となって現れたのか、崩御された数時間後に「エリザベス女王に似た雲を見た」という声が相次いだ。『The Mirror』『The Daily star』などが伝えている。

英ウェスト・ミッドランズのテルフォードに住むリーンネ・ベザルさん(Leanne Bethell)が今月8日、Facebookに投稿した雲の写真が多くの関心を集めている。写真はリーンネさんが娘のレイシーさん(Lacey、11)と車で自宅に帰宅する途中に撮影したものだが、そこには帽子を被ったような人の形をした雲が捉えられていた。

当時のレイシーさんは突然、雲を指差しながら「なんてことなの!」と叫び、「ママ! あれエリザベス女王だわ」と発したそうだ。リーンネさんも雲を見てかなり驚き、すぐに車を道路の脇に停めて写真を撮ったという。その雲はまさにロイヤルハットを着用したエリザベス女王のようだった。

また親子がこの雲に遭遇したのは、午後6時30分に「エリザベス女王が崩御された」との発表から約1時間後だったそうだ。夕暮れ時ということもあって、傾きかけた日差しが雲の切れ間から差し込み、神々しくも見える。

女王の崩御が発表された後、どういうわけかイギリス全土でリーンネさん母娘のように“エリザベス女王に似た雲”の目撃情報が相次いだ。サフォーク州イプスウィッチに住むベッキー・レッチフォードさん(Becky Luetchford)もTwitterに女王に似ているとされる雲の写真を投稿し、このように綴っている。

「今日の夕暮れ時に、天国でダンスしている見覚えのある人を撮影しました。悲しいニュースの後にこんな素敵な光景を見ることができるとは思いませんでした。」

写真の雲は、ベッキーさんには両手をあげてダンスをしているロイヤルハットを着用した女王に見えたようだ。また他にも10歳の少女が撮影した女王の横顔に似た雲や、たまたま寝室の窓から見えた雲が女王に見えて「私たちを見守ってくれている」と投稿した人もいた。

世界中から哀悼の声が相次ぐなか、現地時間9日午後1時には英国内外でエリザベス女王を追悼するために礼砲が放たれた。10秒ごとに1発、計96発の礼砲がイギリス国内外に鳴り響いた。

