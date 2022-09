日本で電車は痴漢が発生しやすい場所の一つとされているが、とある国では電車内で性的暴行未遂事件が起き、想像し難い残酷な結末を迎えている。

インド・ハリヤーナー州で、電車内で28歳の男に性的暴行されそうになった30歳の女性が、抵抗して電車内から放り投げられ死亡したと海外ニュースサイト『Mirror』と『Hindustan Times』が9月3日までに報じた。性的暴行未遂は、女性の9歳の息子の目の前で行われた。

報道によると9月1日の夜9時半頃、女性は息子とともに電車に乗っていたという。女性は息子と家から電車で1時間半かかる両親の家に出掛けていて、その帰りだった。女性が乗っていた車両には最初は何人かが乗っていたが途中、女性と息子、犯人の男の3人になった。男は途中の駅から電車に乗り込んでいたそうだ。3人になった時、男が女性に近づき、息子の目の前で女性に性的暴行を加えようとした。

具体的な行動は不明だが、女性は抵抗。男は走っている電車内から女性を投げ捨てたという。どこから女性を投げ捨てたのかは分かっていないが、窓もしくはドアから投げ捨てたとみられている。インドの電車には窓が大きく開くものや、ドアがついていないものも多い。

男は女性を投げ捨てるとその場から逃げた。女性の夫は2人が降りるはずの駅で待っていたが、駅で降りたのは息子だけで、息子は泣いていた。夫が息子から事情を聞き、警察に通報。事件翌日に女性は遺体で発見された。

その後の警察の捜査により容疑者が特定され、男は殺人と性的暴行の罪で逮捕された。男は麻薬中毒者で事件当時は酩酊状態だったという。女性と男に面識はなかったとみられる。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「ひどすぎるニュース。性的暴行も殺害も、それを全て息子が目撃したであろうこともつらい」「薬物の影響も大いにあると思う。そんな人を社会に出していてはいけない」「電車からどのようにして投げ捨てたのか。よほどの力があったのだろう」「駅で待っていた夫もつらいはず」といった声が挙がっていた。

一つの家族を深く傷つけた男の罪は重い。相当の刑が下されることが望まれる。

