料金比較！Apple、SB/au/ドコモ/楽天でiPhone14シリーズ予約受付開始
Apple Storeと国内大手キャリアのソフトバンク、NTTドコモ、KDDI（au）、楽天モバイルで、本日、2022年9月9日（金）午後9時より、iPhone14シリーズの予約受付が始まりました。iPhone14、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Maxの発売日は9月16日（金）、iPhone14 Plusの発売日は10月7日（金）です。
ただし楽天モバイルでのiPhone14 Plusの予約受付開始日は10月3日（月）です。
miniがなくなり6.1インチと6.7インチに
標準モデルともいわれるiPhone14シリーズのラインアップでは、昨年までの5.4インチサイズモデル「mini」がなくなり、6.1インチのiPhone14と6.7インチのiPhone14 Plusの2サイズ展開となりました。
両モデルともにA15 Bionicチップ、デュアルカメラを搭載。ストレージ容量は128GB、256GB、512GB、カラーはミッドナイト、スターライト、パープル、ブルー、(PRODUCT)REDから選べます。
常時点灯ディスプレイが実現したiPhone14 Pro/14 Pro Max
6.1インチのiPhone14 Pro、6.7インチのiPhone14 Pro Maxでは、フロントカメラ部がこれまでのノッチから、アニメーションで柔軟な操作が可能な「Dynamic Island」へと進化しました。
またiPhoneとしては初めて常時点灯ディスプレイを採用、背面のメインカメラは4,800万ピクセルとなり、新しいA16 Bionicプロセッサを搭載しています。ストレージは128GB、256GB、512GB、1TBの4サイズが用意され、カラーはスペースブラック、シルバー、ゴールド、新色のミッドナイトパープルから選べます。
Apple、4キャリアのiPhone14シリーズ 予約開始日・発売日
Apple Store、ソフトバンク、NTTドコモ、KDDI（au）、楽天モバイルは現在iPhone14シリーズの予約を受け付けており、iPhone14、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Maxを9月16日（金）に、iPhone14 Plusを10月7日（金）に発売します。
Apple、4キャリアでのiPhone14 販売価格
9月9日午後8時45分現在のiPhone14シリーズの販売価格は以下の通りです。
※下記の表は税込価格です。赤字の価格はそれぞれ割引適用後の価格で、ソフトバンクは新トクするサポート適用時、auは新は新規契約、MはMNP、機は機種変更でのスマホトクするプログラム適用時です。楽天モバイルは楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム適用で24回払い総額（25カ月目に機種変更）のものです。
※なお原稿執筆時点ではNTTドコモは機種代金を公表していませんでした。機種代金がわかり次第、アップデートします。
【9/9/2022 22:20】 NTTドコモの機種代金を追加しました。赤字の価格は、いつでもカエドキプログラムを利用、23カ月目に本機種を返却した場合の金額となっています。
iPhone14Apple
Storeソフトバンクドコモau楽天モバイル128GB119,800円140,400円138,930円140,640円131,800円70,200円新:69,690円
機:69,690円
M:47,690円新:60,760円
機:60,760円
M:49,760円65,880円256GB134,800円161,280円161,480円161,770円148,800円80,640円新:81,680円
機:81,680円
M:59,680円新:71,570円
機:71,570円
M:60,570円74,400円512GB164,800円201,600円201,740円201,925円181,800円100,800円新:102,140円
機:102,140円
M:80,140円新:91,925円
機:80,925円
M:80,925円90,888円
iPhone14 PlusApple
Storeソフトバンクドコモau楽天モバイル128GB134,800円158,400円158,180円175,860円148,800円79,200円新:79,220円
機:79,220円
M:57,220円新:69.730円
機:69,730円
M:58,730円74,400円256GB149,800円179,280円179,520円179,850円164,800円89,640円新:90,000円
機:90,000円
M:68,000円新:80,770円
機:80,770円
M:69,770円82,392円512GB179,800円220,320円220,330円220,355円197,800円110,160円新:111,250円
機:111,250円
M:89,250円新:101,355円
機:101,355円
M:90,355円98,880円
iPhone14 ProApple
Storeソフトバンクドコモau楽天モバイル128GB149,800円175,680円174,130円175,860円164,800円87,840円新:87,370円
機:87,370円
M:65,370円新:78,700円
機:78,700円
M:67,700円82,392円256GB164,800円201,600円198,880円201,925円181,800円100,800円新:99,880円
機:99,880円
M:77,880円新:91,925円
機:91,925円
M:80,925円90,888円512GB194,800円238,320円238,480円238,555円214,800円119,160円新:120,400円
機:120,400円
M:98,400円新:110,555円
機:110,555円
M:99,555円107,400円1TB224,800円275,040円275,220円275,415円247,800円137,520円新:139,260円
機:139,260円
M:117,260円新:129,415円
機:129,415円
M:118,415円123,888円
iPhone14 Pro MaxApple
Storeソフトバンクドコモau楽天モバイル128GB164,800円201,600円201,850円201,925円181,800円100,800円新:101,890円
機:101,890円
M:79,890円新:91,925円
機:91,925円
M:80,925円90,888円256GB179,800円220,320円220,330円220,355円197,800円110,160円新:111,250円
機:111,250円
M:89,250円新:101,355円
機:101,355円
M:90,355円98,880円512GB209,800円257,040円257,070円257,100円230,800円128,520円新:129,990円
機:129,990円
M:107,990円新:120,100円
機:120,100円
M:109,100円115,392円1TB239,800円281,520円289,300円293,845円263,800円140.760円新:144,940円
機:144,940円
M:122,940円新:138,845円
機:138,845円
M:127,845円131,880円
Source:Apple,ソフトバンク,KDDI(au),楽天モバイル,NTTドコモ
(lunatic)
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