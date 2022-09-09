



Apple Storeと国内大手キャリアのソフトバンク、NTTドコモ、KDDI（au）、楽天モバイルで、本日、2022年9月9日（金）午後9時より、iPhone14シリーズの予約受付が始まりました。iPhone14、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Maxの発売日は9月16日（金）、iPhone14 Plusの発売日は10月7日（金）です。



ただし楽天モバイルでのiPhone14 Plusの予約受付開始日は10月3日（月）です。

miniがなくなり6.1インチと6.7インチに

標準モデルともいわれるiPhone14シリーズのラインアップでは、昨年までの5.4インチサイズモデル「mini」がなくなり、6.1インチのiPhone14と6.7インチのiPhone14 Plusの2サイズ展開となりました。



両モデルともにA15 Bionicチップ、デュアルカメラを搭載。ストレージ容量は128GB、256GB、512GB、カラーはミッドナイト、スターライト、パープル、ブルー、(PRODUCT)REDから選べます。





常時点灯ディスプレイが実現したiPhone14 Pro/14 Pro Max

6.1インチのiPhone14 Pro、6.7インチのiPhone14 Pro Maxでは、フロントカメラ部がこれまでのノッチから、アニメーションで柔軟な操作が可能な「Dynamic Island」へと進化しました。

またiPhoneとしては初めて常時点灯ディスプレイを採用、背面のメインカメラは4,800万ピクセルとなり、新しいA16 Bionicプロセッサを搭載しています。ストレージは128GB、256GB、512GB、1TBの4サイズが用意され、カラーはスペースブラック、シルバー、ゴールド、新色のミッドナイトパープルから選べます。





Apple、4キャリアのiPhone14シリーズ 予約開始日・発売日

Apple Store、ソフトバンク、NTTドコモ、KDDI（au）、楽天モバイルは現在iPhone14シリーズの予約を受け付けており、iPhone14、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Maxを9月16日（金）に、iPhone14 Plusを10月7日（金）に発売します。

Apple、4キャリアでのiPhone14 販売価格

9月9日午後8時45分現在のiPhone14シリーズの販売価格は以下の通りです。



※下記の表は税込価格です。赤字の価格はそれぞれ割引適用後の価格で、ソフトバンクは新トクするサポート適用時、auは新は新規契約、MはMNP、機は機種変更でのスマホトクするプログラム適用時です。楽天モバイルは楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム適用で24回払い総額（25カ月目に機種変更）のものです。



※なお原稿執筆時点ではNTTドコモは機種代金を公表していませんでした。機種代金がわかり次第、アップデートします。



【9/9/2022 22:20】 NTTドコモの機種代金を追加しました。赤字の価格は、いつでもカエドキプログラムを利用、23カ月目に本機種を返却した場合の金額となっています。

iPhone14AppleStoreソフトバンクドコモau楽天モバイル128GB119,800円140,400円138,930円140,640円131,800円70,200円新:69,690円機:69,690円M:47,690円新:60,760円機:60,760円M:49,760円65,880円256GB134,800円161,280円161,480円161,770円148,800円80,640円新:81,680円機:81,680円M:59,680円新:71,570円機:71,570円M:60,570円74,400円512GB164,800円201,600円201,740円201,925円181,800円100,800円新:102,140円機:102,140円M:80,140円新:91,925円機:80,925円M:80,925円90,888円

iPhone14 PlusAppleStoreソフトバンクドコモau楽天モバイル128GB134,800円158,400円158,180円175,860円148,800円79,200円新:79,220円機:79,220円M:57,220円新:69.730円機:69,730円M:58,730円74,400円256GB149,800円179,280円179,520円179,850円164,800円89,640円新:90,000円機:90,000円M:68,000円新:80,770円機:80,770円M:69,770円82,392円512GB179,800円220,320円220,330円220,355円197,800円110,160円新:111,250円機:111,250円M:89,250円新:101,355円機:101,355円M:90,355円98,880円

iPhone14 ProAppleStoreソフトバンクドコモau楽天モバイル128GB149,800円175,680円174,130円175,860円164,800円87,840円新:87,370円機:87,370円M:65,370円新:78,700円機:78,700円M:67,700円82,392円256GB164,800円201,600円198,880円201,925円181,800円100,800円新:99,880円機:99,880円M:77,880円新:91,925円機:91,925円M:80,925円90,888円512GB194,800円238,320円238,480円238,555円214,800円119,160円新:120,400円機:120,400円M:98,400円新:110,555円機:110,555円M:99,555円107,400円1TB224,800円275,040円275,220円275,415円247,800円137,520円新:139,260円機:139,260円M:117,260円新:129,415円機:129,415円M:118,415円123,888円

iPhone14 Pro MaxAppleStoreソフトバンクドコモau楽天モバイル128GB164,800円201,600円201,850円201,925円181,800円100,800円新:101,890円機:101,890円M:79,890円新:91,925円機:91,925円M:80,925円90,888円256GB179,800円220,320円220,330円220,355円197,800円110,160円新:111,250円機:111,250円M:89,250円新:101,355円機:101,355円M:90,355円98,880円512GB209,800円257,040円257,070円257,100円230,800円128,520円新:129,990円機:129,990円M:107,990円新:120,100円機:120,100円M:109,100円115,392円1TB239,800円281,520円289,300円293,845円263,800円140.760円新:144,940円機:144,940円M:122,940円新:138,845円機:138,845円M:127,845円131,880円





Source:Apple,ソフトバンク,KDDI(au),楽天モバイル,NTTドコモ

(lunatic)





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