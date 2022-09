『NCIS』ポーリー・ペレット、脳卒中から1年「まだここにいるし元気よ」

犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』で15シーズンにわたりアビーを演じてファンに親しまれたポーリー・ペレットが、1年前に脳卒中で倒れたことを明かし、ファンに向けてメッセージを発信している。

【関連記事】『NCIS』ポーリー・ペレット、猛暑で家庭菜園に打撃!?

ポーリーは『NCIS』を降板後、米CBSで2020年に放送されたシットコム『Broke(原題)』が1シーズンで打ち切られて以来、女優活動を行なっていなかった。そんなポーリーが、このたびTwitterを更新し、約1年前に脳卒中で倒れた衝撃の事実を明かした。

It’s 9/2

One year ago I had a massive stoke.

Before that I lost so many beloved family and friends,

And daddy

And then

Cousin Wayne

Yet still a survivor after this traumatic life I’ve been given so far…

And still so grateful,

Still so full of faith,

And STILL HERE! pic.twitter.com/psHokwiHij

- Pauley Perrette (@PauleyP) September 2, 2022