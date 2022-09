巨大企業“ヴォ―ト・インターナショナル”が職場環境の安全と安心を確保するため、セブンを描いた壁画からあのキャラを削除したことを報告

Amazon Prime Videoで配信中の異色のスーパーヒーロードラマ『ザ・ボーイズ』。『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』のエリック・クリプキがクリエイターを務める本作は、架空の巨大企業“ヴォート・インターナショナル”に所属する“スープ”ことスーパーヒーローたちの実態を暴くべく、怒りに燃えた名も無き市民が手を組んで立ち上がるというリベンジアクションシリーズ。(※本記事はシーズン3のネタバレを含みますのでご注意ください)

すべて架空の設定なのだが、ヴォート・インターナショナルの公式企業アカウントがTwitterに存在したり、ヴォート社傘下のTV局Vought News Networkのニュース番組がYouTubeで配信されたりと、まるで現実と作品世界がリンクしたようなプロモーション展開でファンを楽しませている。

この世界でも影響力を強めているヴォート社だが、このたびTwitterで発表したニュースが話題に。ヴォート・タワー名物の“セブン”が描かれた壁画からスターライトを削除したという。

「ヴォートでは、従業員のために安全で友好的な職場環境を提供することに全力を尽くしています。そのため、株主にかかるコストを最小限に抑えたうえで、スターライトをヴォート・タワーの有名な壁画から除きました。これで裏切り者に見られることなく、重要な業務を再開することができます!」

At Vought, we believe in providing a safe and welcoming work environment for employees. That’s why we’ve removed Starlight from the famous mural at Vought Tower at a somewhat minimal cost to shareholders. Now important business can resume without a traitor looking on! pic.twitter.com/0pDusP1dpD

