世界的K-POPグループ・BTSのコンサートフィルム『BTS:PERMISSION TO DANCE ON STAG - LA』(約131分)が、9月8日よりディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)にて独占配信されることが決定した。配信を記念して、予告編映像とキービジュアルが公開された。

本作は、BTSが、2021年に約2年ぶりにロサンゼルスのSoFiスタジアムで有観客とオンラインにて開催し、約80万人(4日間に渡る来場者、オンライン視聴者を足した人数)が熱狂した「PERMISSION TO DANCE ON STAGE」のステージ中心の映像。公演では、大ヒット曲「Butter」「Dynamite」「Permission to Dance」や、過去の名曲を多数披露した。

また、ARMY(ファンネーム)にむけて、「みんなの熱気にあふれて歓声が響き渡ったロサンゼルス公演、その感動をもう一度味わいたくありませんか?」「今すぐディズニープラスで会いましょう!」というメンバーによるサプライズ告知動画も公開された。(編集部・梅山富美子)