±¢ËÅ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿µÜÄî·à¡ØÄáÓº²ÚÄâ¡ÁLegend of Love¡Á¡Ù¡¢CS¤ÇÆüËÜ½éÊüÁ÷·èÄê¡ª
µÜÄîÆâ¤Ë±²´¬¤¯±¢ËÅ¤È³Î¼¹¡¢¤½¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤Ê¹ÄÂÀ»Ò¤Î²×Îõ¤Ê±¿Ì¿¤òÉÁ¤¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿ÏÃÂêºî¡ØÄáÓº²ÚÄâ¤«¤¯¤ì¤¤¤«¤Æ¤¤¡ÁLegend of Love¡Á¡Ù¤¬10·î¤è¤êCS¤ÇÆüËÜ½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£ ¤µ¤é¤ËÂ³ÊÔ¡ØÄáÓº²ÚÄâ³°ÅÁ¡ÁÊÌ±À´Ö¡Á¡Ù¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¤â2023Ç¯1·î¤è¤êÆüËÜ½éÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹»þÂå·à¡ØÎø¿´¤Ï¶Ì¤ÎÇ¡¤¡Ù¡¢DVD¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤â¸ø³«
¡ØÄáÓº²ÚÄâ¡ÁLegend of Love¡Á¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
20ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â´§Îé¤Îµ·¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¹ÄÂÀ»Ò¡¦é«Äê¸¢¤·¤ç¤¦¤Æ¤¤¤±¤ó¡£¤½¤ì¤Ï³«¹ñ°ÊÍè¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Éã¤Ç¹ÄÄë¤Îé«âÏ´Õ¤·¤ç¤¦¤¨¤¤¤«¤ó¤Ï¡¢ÍùÉô¾°½ñ¡¦âºÀ¤àñ¤í¤»¤¤¤æ¤«¤é¤ÎëÝ¸À¤Ë¤â¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¡£¹ÄÄë¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¦¼¼¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ëÀÆ²¦¡¦é«ÄêÜ«¤·¤ç¤¦¤Æ¤¤¤È¤¦¤òÅÔ¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¡¢¤¢¤é¤Ì²²Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤¬¹ÄÄë¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡ØÄáÓº²ÚÄâ¡ÁLegend of Love¡Á¡Ù¸«¤É¤³¤í¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÝÏ®¤Ë¼¡¤°ËÝÏ®¡¢²×Îõ¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µÁè¤¤
À¯Î¬·ëº§¤ÎËö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆîÀÆ¹ñ¤Î¹ÄÂÀ»Ò¡¦é«Äê¸¢¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÊì¤òË´¤¯¤·¡¢¹ÄÄë¤Ç¤¢¤ëÉã¤«¤é¤ÎÃþ°¦¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°é¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÌ£Êý¤ÏÊìÊý¤ÎÇìÉã¡¦¸Ü»×ÎÓ¤³¤·¤ê¤ó¤È¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦¸Ü°©²¸¤³¤Û¤¦¤ª¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÍÄ¾¯¤«¤é¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ëéÃÀ¤àñ¤í¤»¤¤¤æ¤È¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£°ìÊý¤Ç¹ÄÄë¤ÈÃþÉ±¡¦ìä¤Á¤ç¤¦µ®ÈÞ¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿·»¤Îé«ÄêÜ«¤·¤ç¤¦¤Æ¤¤¤È¤¦¤Ï´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ°é¤Á¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢3Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î²Êµó¤Î»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£é«ÄêÜ«¤¬»Å³Ý¤±¤¿æ«¤Ë´Ù¤ëé«Äê¸¢¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ì·ï¤ò·Ð¤Æ¡¢éÃÀ¤àñ¤ÎÄï»Ò¤ÎÌ¼¡¦Î¦Ê¸ÀÎ¤ê¤¯¤Ö¤ó¤»¤¤È½Ð²ñ¤¦¡£³Þ¤ÎÇöÉÛ±Û¤·¤Ç¸ß¤¤¤Î´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¼æ¤«¤ì¹ç¤¦é«Äê¸¢¤ÈÎ¦Ê¸ÀÎ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢é«Äê¸¢¤ÏÈà½÷¤ÈÈà½÷¤Î²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¤ÎÈÞ¤ò¤á¤È¤ë¤³¤È¤Ë¡£Î¦Ê¸ÀÎ¤Ïºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Éã¤È·»¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿é«Äê¸¢¤ÎÂ¦¤ÇÈà¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤Î»ø½÷¤È¤·¤ÆµÜÃæ¤ËÀø¤ê¹þ¤à¡£Èà½÷¤ÎÁïÌÀ¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢é«Äê¸¢¤È¤Î´Ö¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Ç¹âÉ¾²Á¤ÎÏÃÂêºî
ËÜºî¤Ï¡¢É¾²Á¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¡ÖÆ¦á¢¡Êdouban¡Ë¡×¤Ç7.7¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Øàýàä<¥¨¥¤¥é¥¯>¡Á»ç¶Ø¾ë¤ËÇ³¤æ¤ëµÕ½±¤Î²¦ÈÞ¡Á¡Ù¤ä¡ØÇ¡ØôÅÁ¡Á»ç¶Ø¾ë¤Ë»¶¤ë½ÉÌ¿¤Î²¦ÈÞ¡Á¡Ù¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢YOUKU¥É¥é¥ÞºÆÀ¸²ó¿ô¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡¢Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï71.2²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÉÞÍÉ¥Õ¡¼¥ä¥ª¡ÁÅÁÀâ¤Î¹Ä¹¡¡Á¡Ù¤Î¥ä¥ó¡¦¥¦¥§¥ó¥¸¥å¥ó¡£¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡ØÎø¤¹¤ëÏÇÀ±¡Ù¤ä¡Ø²ÖÍÍÇ¯²Ú¡Ù¤Ê¤É¥¦¥©¥ó¡¦¥«¡¼¥¦¥¡¥¤ºîÉÊ¤ÎÈþ½Ñ¤ä°áÁõ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¹á¹Á¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Á¥ç¥ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤è¤ê³ÊÄ´¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á
¼ç¿Í¸ø¡¦é«Äê¸¢¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤ºî¡Ø²¦½÷Ì¤±û-BIOU-¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥È¥Ã¥×½÷Í¥¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¿¥ó¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥ë¥ª¡¦¥¸¥ó¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¾ð´¶Ë¤«¤Ç³Î¤«¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÃÎÅª¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ò¥í¥¤¥óÎ¦Ê¸ÀÎ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÂçÅâÎ®Î®¡ÁµÜÄî¤ò»Ù¤¨¤¿¼ã¤½÷´±¡Á¡Ù¤ä¡Ø·õ²¦Ä«¡ÁÍðÀ¤¤ËÉñ¤¦Àã¡Á¡Ù¤Î¥ê¡¼¡¦¥¤¡¼¥È¥ó¤¬Ê±¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ø»°Àéòí¤ÎÎø²Î¡Ù¡ØÂÀÍÛ¤È·î¤ÎÈëÌ©¡ÁÎ¥¿Í¿´¾å¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Î¼ç±éºî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¸¥§¥ó¡¦¥¤¥§¥Á¥ç¥ó¡¢¡ØÍ¼·î²Ö¡Á»°À¤¤ò¶î¤±¤ë°¦¡Á¡Ù¡ØÁ¿¶¬ÅÁ¡Á¤¤¤Ð¤é¤Ëºé¤¯²Ö¡Á¡Ù¤Î¥¸¥ó¡¦¥Ï¥ó¡¢¡ØÄ¹°Â ¸¹¡ÅÁ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¥ï¥ó¡¦¥¸¥ó¥½¥ó¤é¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£Èà¤é¤ÎÌ¾±é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ç»¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ØÄáÓº²ÚÄâ¡ã¤«¤¯¤ì¤¤¤«¤Æ¤¤¡ä¡ÁLegend of Love¡Á¡ÙÊüÁ÷¾ðÊó
10·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë13¡§00¤è¤êCS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¶ä²Ï¡¡Îò»Ë¥É¥é¥ÞŽ¥¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Ž¥ÆüËÜ¤Î¤¦¤¿¡×¤ÇÆüËÜ½éÊüÁ÷¡£
¢¨Âè1¡Á2ÏÃ¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤ÇÌµÎÁÊüÁ÷
Â³ÊÔ¡ØÄáÓº²ÚÄâ¡ã¤«¤¯¤ì¤¤¤«¤Æ¤¤¡ä³°ÅÁ¡ÁÊÌ±À´Ö¡Á¡Ù¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¤Ï2023Ç¯1·î¤è¤êÆüËÜ½éÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë