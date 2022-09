by Spink & Son

イギリスの民家では、台所にあった陶器が2億円の価値を持つ中国・清王朝の宝物だということが判明するなどこれまでさまざまなお宝が見つかっていますが、新たに台所の床下から大量の金貨が見つかりました。

今回、17世紀のイギリスの金貨が大量に見つかったのは、イングランド北部に位置するノースヨークシャー州エレビーの住宅です。2019年7月、この家に住む夫婦が家の改修工事をしていたところ、台所の床下に塩釉(えんゆう)が施された陶器が埋まっているのが見つかりました。

清涼飲料水の缶と同じくらいのサイズの容器に入っていたのは、なんと264枚もの金貨でした。

by Spink & Son

金貨の競売を担当するオークションハウスのSpink & Sonによると、金貨は1610年から1727年のもので、最も古いものは王権神授説の基礎を打ち立てたことで有名なジェームズ1世の時代にさかのぼるとのこと。

中でも最も希少価値が高いのは、1720年に発行されたジョージ1世の金貨で、本来は表面にジョージ1世の肖像が掘られているはずが、両面が裏になっている非常に珍しいエラーコインです。Spink & Sonは、この1枚だけでも4000ポンド(約66万円)の値打ちがあると見積もっています。また、ラテン語でつづられたチャールズ2世の名前がスペルミスになっているエラーコインもありました。

オークションが実施されれば、合計で25万ポンド(約4100万円)になると推測されていますが、イギリス史上最大級のスケールのコレクションとされているこの金貨には、値段以上の価値があります。

考古学的価値があるものを勝手に売り払うことはできませんが、Spink & Sonがイギリス当局に法的な手続きをしたところ、一番新しい金貨がまだ発行から300年経過していないため、1枚以外は発見者夫婦の所有物として認められ、競売にかけてもいいことになったとのこと。その1枚とは1720年代のイギリスで流通していた珍しいブラジル金貨で、イギリスの博物館に収蔵される予定です。

Spink & Sonのグレゴリー・エドマンド氏は「これほどの規模のイギリス金貨が一度に競売にかけられることは、普通は考えられません」と述べています。

by Spink & Son / Gregory Edmund

この金貨のもともとの持ち主は、木材・石炭・鉄鉱石などの商売で財をなしたファーンリー=マイスター家(Fernley-Maisters)の夫婦であるジョセフとサラだと考えられています。ファーンリー=マイスター家はバルト諸国の天然資源の取引で繁栄し何世代にもわたって政治家を輩出しましたが、ジョセフとサラの死後に家系が没落したため、このコインも回収されないまま忘れ去られたのではないかとのこと。

エドマンド氏は、「イングランド内戦前に鋳造された多くの金貨を土の中に隠したことから、夫婦は明らかに当時新しくできたイングランド銀行の『銀行券』、つまり紙幣はおろか当時の金貨さえ信用していなかったのでしょう。床下から簡単に見つかるほどだったのになぜ回収されないままだったのかは最大の謎ですが、いずれにせよとんでもない貯金箱ですね」とコメントしました。