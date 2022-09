中本悠太がサプライズ登場『HiGH&LOW THE WORST X』ライブレポート！TVerで前日譚ドラマ配信も

映画『HiGH&LOW THE WORST X』(9月9日全国公開)の完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOWが8月25日、横浜アリーナで開催された。

本作は男たちの友情と熱き闘いを描く『HiGH&LOW』シリーズと、不良漫画の金字塔「WORST」の2大最強コンテンツ・クロスオーバー映画『HIGH&LOW THE WORST』の続編。

映画の主要キャストとなるのは瀬ノ門工業高校を仕切る天下井公平(三山凌輝)と須嵜亮(中本悠太)。三山はオーディション番組『THE FIRST』から誕生した人気グループBE:FIRSTのメンバー・RYOKIとしても活躍し、中本は韓国のアイドルグループ・NCT127のメンバーとして知られ、Instagramのフォロワー数が日本人男性1位であるなど、圧倒的な人気だ。

映画の前日譚となるドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.0』および『6 from HiGH&LOW THE WORST』では、『HiGH&LOW』シリーズの本編でSWORD地区での争いが落ち着いたことがきっかけに、鬼邪高校全日制の頭を決めるための“全日ステークス”なる攻防が描かれる。このドラマで描かれた頂上決戦により決まった“鬼邪高全日の頭”と三山、中本が演じる瀬ノ門工業高校の頭の激突が描かれる本作。イベントでは、映画の上映後にLIVE SHOWが行われ、劇中で使用されている楽曲のライブパフォーマンスや、ここでしか観られない豪華俳優陣による映画さながらの芝居劇が90分にわたり繰り広げられた。

LIVE中には本作の主演を務める鬼邪高校の花岡楓士雄役・川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)と、高城司を演じる吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、相対する瀬ノ門工業高校の頭を張る三山、中本が歌うクロスオーバー楽曲「Wings」も初披露された。

中本は普段韓国で活動しており、前日は映像での出演となったため今回はサプライズ登場。「Wings」披露後は川村、吉野、三山、中本が4人で抱き合う一幕もあり、川村は「まさかです。すごいね。来てくれましたよね」と中本の登場に感慨深げ。中本も「今回初出演して、こんなに素敵な仲間と素敵な時間を共有できたことが幸せです。昨日からみんなが繋いでくれたバトンをここで繋げられたらと思っていました。素敵な時間をありがとうございます」とコメント。吉野は「やばいね」と中本の登場に感激しきりで、三山に「泣きそうだよね」と声をかけると、三山も「結構耐えてた。だっているんだよ中本が」と感極まった表情で話した。

LIVE SHOWでは主題歌である「THE POWER」などが披露された。川村の「狼煙あげろ!」「行くぞ、てめぇら!」の『HiGH&LOW』ならではの決め台詞で始まったステージの合間には、鬼邪高の芝マン(龍)、辻(鈴木昂秀)、瀬ノ門の砂防天久(永沼伊久也)、津田沼(比嘉涼樹)、鎌坂高校の氷室零二(藤原樹)、岩次和志(岡宏明)、江罵羅高校の風見仁(陣)、鮫岡章治(長谷川慎)、上村正人(今村謙斗)、鳳仙高校の小田島有剣(塩野瑛久)、仁川英明(小柳心)、志田健三(荒井敦史)、鈴蘭高校の岬麻理央(三上ヘンリー大智)、宮内幸三(板垣瑞生)らが次々壇上に上がり、映画さながらの寸劇を披露した。川村は「この2日間、アーティストの人や出演者とこの空間を作ることができて本当に幸せに思っています。最高の仲間と作らせてもらった。この作品を応援してくださった皆さんの存在があって、この作品が完成することができました」と感慨深げ。三山も「素敵な時間を共有できました。作品を無事に送り出すことができて、ライブもできてこれ以上にありがたいことはないなって」と話す。

荒井、小柳と会場を闊歩した塩野も「楽しかったです。来てくださったみなさんありがとうございます」と挨拶し、「登場する前までどうやって登場するって、悩んでいました」と照れくさそうな表情。「9月9日に映画が公開ということで、今回、盛り上がったと思いますが、9月9日にもう一回盛り上がってください」と呼びかけた。

LIVEの後半にはTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの楽曲「Jump」を中本、三山もメンバーに加わって披露。会場を闊歩しながら川村と中本が肩を組む姿には会場から熱い拍手が送られた。最後のあいさつで中本は「今回お話をもらった時に二つ返事でお受けさせてもらいました。16(歳)で韓国に渡って、韓国にいたんですけど、僕にとって青春そのものの作品でした。素敵な仲間とこの作品をやれたことを誇りに思います」と述べ、LIVEは感動の雰囲気で終幕した。

TVerでは現在ドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.0』が配信中。9月14日からは、『6 from HiGH&LOW THE WORST』も配信スタートとなる。