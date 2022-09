先週末(9月2日〜9月4日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、『トップガン マーヴェリック』が公開15週目にして、興行収入601万4,128ドル(約8億円)で1位に返り咲いた。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル135円計算)

アメリカではすでにデジタル配信も始まった同作だが、勢いはまだまだ止まらず。6日時点の全米累計興収は7億125万369ドル(約947億円)で、『ブラックパンサー』(7億42万6,566ドル・約946億円)を抜いて歴代興収ランキング5位に躍り出た。

3位は『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』に約11分の映像を加えた特別バージョン『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム THE MORE FUN STUFF VERSION』で、興収は540万3,230ドル(約7億円)。日本でも9日から東京、大阪、名古屋、福岡、札幌の5館で公開される。

9位には、3DとIMAXで再上映された『JAWS/ジョーズ』がランクイン。先週5位の『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』は10位にダウンした。(編集部・中山雄一朗)

9月2日〜9月4日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(4)『トップガン マーヴェリック』

2(2)『ブレット・トレイン』

3(初)『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム THE MORE FUN STUFF VERSION』

4(6)『DC がんばれ!スーパーペット』

5(1)『ジ・インビテーション(原題) / The Invitation』

6(3)『ビースト』

7(8)『ミニオンズ フィーバー』

8(9)『ソー:ラブ&サンダー』

9(初・再上映)『JAWS/ジョーズ』

10(5)『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』