『ザ・クラウン』シーズン6でウィリアム王子＆キャサリン妃を演じる俳優が決定

英国王室を舞台にしたNetflixオリジナルシリーズ『ザ・クラウン』シーズン6でウィリアム王子とキャサリン妃を演じる俳優が決定したと英BBCが伝えている。

エリザベス女王即位から70年の歴史を英国王室内のドラマと共に描き出すドラマシリーズ『ザ・クラウン』。いまもなお実存しているロイヤルファミリーを演じるキャストは、毎回実物そっくりと話題で、シーズンごとに注目を集めている。

ファイナルシーズンになると言われているシーズン6にはウィリアム王子とキャサリン妃が登場する予定だが、この度キャストが決定。キャサリン妃役を演じる栄誉を授かったのは、19歳のメグ・ベラミー。実は彼女、本作がデビュー作という無名の新人俳優で、SNSで募集されたオーディションに自分で撮った動画を送り、役を獲得した。

さらにウィリアム王子役を演じる俳優もプロスクリーンデビュー。21歳のエド・マクヴィーと、16歳のルーファス・カンパといった二名が起用されており、ウィリアム王子の成長を二人で演じ分ける。

