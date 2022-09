『クリミナル・マインド』リバイバル版、ついにガルシアが姿を現す！カラフルな衣装は健在

シーズン16として復活となった大人気犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』。現在、製作が進められている新シーズンから、ペネロープ・ガルシア役のカーステン・ヴァングスネスとデヴィッド・ロッシ役のジョー・マンテーニャがソーシャルメディアに姿を現した。

シーズン16は全10話構成となり、ジョーとカーステンの他に、ジェニファー・ジャロウ役のA・J・クック、エミリー・プレンティス役のパジェット・ブリュースター、タラ・ルイス役のアイシャ・タイラー、ルーク・アルヴェス役のアダム・ロドリゲスの出演が決まっている。

カーステンは自身のInstagramを更新し、ガルシアの姿で動画を投稿。

背景に歌手デヴィッド・ボウイのポスターがあることに触れ、「デヴィッド・ボウイが骸骨にキスしてる。これが意味するのはただ1つ。『クリミナル・マインド』が戻ってくるということ!」と述べた。彼女の特徴でもあるカラフルな衣装は、シーズン16でも健在のようだ。

(ここからはシーズン15のネタバレを含むのでご注意ください)

シーズン16では、型コロナウイルスのパンデミックの最中にシリアルキラーが始めたネットワーク“UnSub”を中心に物語が展開するという。だが、シーズン15のフィナーレでガルシアはBAUを去ったはず。どのように戻ってくるのかも気になるところ。

そして、ジョーはTwitterに椅子に座る自分の後ろ姿の写真を投稿し、「監督3日目。全て順調」と述べ、監督を務めることがわかった。

@paramountplus @criminalminds day 3 directing and all is well. pic.twitter.com/RjFq5YBrRl

- Joe Mantegna (@JoeMantegna) September 2, 2022