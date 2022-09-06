ÂçÎÌ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÀÖÁ¿±ÒÆó¡ª ¡Ø¥¾¥ó100¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü²ò¶Ø¡¡¶¦±é¤ËÇòÀÐËã°á¡õúË½ÓÂÀÏº¡õËÌÂ¼°ìµ±
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¼ç±é¤¹¤ëNetflix±Ç²è¡Ø¥¾¥ó100¡Á¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤100¤Î¤³¤È¡Á¡Ù¤è¤ê¡¢¶¦±é¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇòÀÐËã°á¡¢úË½ÓÂÀÏº¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÎÌ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÀÖÁ¿±ÒÆó¡ª¡¡¡Ø¥¾¥ó100¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¡ËãÀ¸±©Ï¤¸¶ºî¡¢¹âÅÄ¹¯ÂÀÏººî²è¤Ç¡Ö·î´©¥µ¥ó¥Ç¡¼GX¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤È¥¹¥ê¥ë¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥¾¥ó¥Ó¥Û¥é¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¥¢¥¥é¤òÀÖÁ¿¤¬±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏÀÐÅÄÍº²ð¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ëÅ·Æ»µ±¡Ê¥¢¥¥é¡Ë¤ÏÏ¢Æü¤ÎÅ°Ìë¡¢¾å»Ê¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»Å»ö¤ËÈè¤ìÀÚ¤ê¡¢¡Ö»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÄ«¡¢³¹¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢¸«´·¤ì¤¿·Ê¿§¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¥é¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦´¿´î¤Î¶«¤Ó¡£¤½¤ì¤«¤éÈà¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡ÖÉô²°¤ÎÂçÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ù¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤100¤Î¤³¤È¡×¤ò¥ê¥¹¥È²½¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ã¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò¡¢¥¾¥ó¥Ó¤«¤é¤Î¹¶·â¤ò¤«¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¥é¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¿ÍÀ¸¤òËþµÊ¤¹¤ëÈà¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤òµá¤á¤ÆÎ¹Î©¤Ä¡£
¡¡º£²ó¡¢ÀÖÁ¿¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶¦±é¥¥ã¥¹¥È¤È¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£ËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë»°Æü·î´×¡Ê¥·¥º¥«¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇòÀÐËã°á¡£¥·¥º¥«¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¹ÔÆ°¤¹¤ëÏÀÍýÅª¿ÍÊª¡£¥¢¥¥é¤¬¿©ÎÁ¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÇòÀÐ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥¥é¤¬¡¢³¹¤¬¥¾¥ó¥Ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤º¥¯¥¹¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥º¥«¤ä¥±¥ó¥Á¥ç¤È¤¤¤¦Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤â½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¥¾¥ó¥ÓÊª¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤â´Þ¤ó¤ÀÀÄ½ÕºîÉÊ¤À¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥º¥«¤Ï¡¢²Ì´º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤º¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¥é¤Î¿ÆÍ§¥±¥ó¥Á¥ç¤³¤ÈÎµºê·û°ìÏ¯Ìò¤Ï¡¢úË½ÓÂÀÏº¡£úË¤ÏÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥¾¥ó¥ÓÃ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÅìµþ¤Î³¹¤Ê¤ÉÆüËÜÆÈÆÃ¤Ê¥¾¥ó¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¤³¤ÎNetflix¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤é¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¥±¥ó¥Á¥ç¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë½Ð°©¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥¾¥ó¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢Ãç´Ö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌòÊÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¥é¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¾®¿ù¸¢Â¢Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡£¾®¿ù¤Ï¡¢¥¢¥¥é¤¬Æ¯¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç²áÅÙ¤ÊÀº¿ÀÅªÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤À¡£ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤êËÌÂ¼¤Ï¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¬°î¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ø¤â¤¦²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¡£¼«¿È¤ÎÌò½ê¤Ï¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ç»þÂåºø¸í¤È¤â¤È¤ì¤ë¡¢²è¤Ë¤«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¾å»ÊÌò¤Ç¥¾¥ó¥Ó°Ê¾å¤Ë·ù¤ÊÂ¸ºß¡£¼«Ê¬¤â¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢»ÔÀîÍ³°á¡¢ÀîùõËãÀ¤¡¢Áá¸«¤¢¤«¤ê¡¢äªÈþÏÂ»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¡¢ÀÖÁ¿¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÂçÎÌ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ÇòÀÐ¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç·ÙËÀ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢Ìø¤¬Ë¿ÍÌ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤¬¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢3¿Í¤¬¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥ê¥ë¤ÈÆü¾ï¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Netflix±Ç²è¡Ø¥¾¥ó100¡Á¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤100¤Î¤³¤È¡Á¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯ÆÈÀêÇÛ¿®¡£