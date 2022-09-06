¹â¶¶³¤¿Í¼ç±é¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¹ßÎ×¡ª¡Ù¡¢A¤§¡ª group¡¦Ëöß·À¿Ìé¤¬¥¯¥»¤¢¤êÃË»Ò¤òÇ®±é
¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ë10·î15Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¹ßÎ×¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ¡Ë¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆËöß·À¿Ìé¡ÊA¤§¡ª group¡¿´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ë¡¢¸÷ÀÐ¸¦¡¢ÊÒ²¬ô¥¡¢°ËÆ£½¤»Ò¡¢ËÜÂ¿ÎÏ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing ¡õ Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í¤ÎÌµËÉÈ÷ÃË»Ò¤Ö¤ê¤Ë¥¥å¥ó¢ö¡¡¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¹ßÎ×¡ª¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢23ºÐ¤Îµ²±ÁÓ¼º¤ÎÀÄÇ¯¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë2¿Í¤Î35ºÐ¤Î½÷À¤È¤¤¤¦12ºÐº¹¤ÎÃË½÷3¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿35ºÐ¤Î½÷À¡¢ÃãÃ«¤«¤·¤³¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¤Èº´Æ£¾Ä¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤ÎÁ°¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿µ²±ÁÓ¼º¤ÎÀÄÇ¯¥¢¥µ¥Ò¡£¤½¤ÎÅ·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤ÇÌµËÉÈ÷¤ÊÀ³Ê¤È°µ´¬¤ÎºÍÇ½¤Ç¼þ°Ï¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¥¢¥µ¥Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤ÎÎø¤ä¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤«¤·¤³¤Î¶Ð¤áÀè¤Ç¡¢¥¢¥µ¥Ò¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤È¤Ê¤ë¾®¤µ¤Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¹õÀ¥¸²²ðÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏËöß·À¿Ìé¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥¢¥¿¡¼¡Ø¥¥ª¥¹¥¯¡Ù¤ÇÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯¾å±é¤µ¤ì¤¿¡ØTHE BOY FROM OZ¡Ù¤Ç¤Ï¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤â½Ð±é¡£¤½¤ó¤ÊËöß·¤¬±é¤¸¤ë¹õÀ¥¤Ï¡¢È¾¿ÍÁ°¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¸À¤Ï¤¤¤Ã¤Á¤çÁ°¤Ç¤Ê¤¼¤«¾ï¤Ë¾å¤«¤éÌÜÀþ¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¥¯¥»¶¯ÃË»Ò¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡¢¥¢¥µ¥Ò¤ò¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ëÀÄÌøÍÂ¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¸÷ÀÐ¸¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ²±ÁÓ¼º¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥µ¥Ò¤Î²áµî¤òÍ£°ìÃÎ¤ë½÷À¡¦ÄÅµ×°æ¥¨¥ÞÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡¼¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤¬¤é¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÊÒ²¬ô¥¡£¥¨¥Þ¤È¥¢¥µ¥Ò¤Ï²¿¤ä¤é¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¥¢¥µ¥Ò¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç»öÌ³¤òÌ³¤á¤ëÀÖ°æÈþ¹áÌò¤ò°ËÆ£½¤»Ò¡¢¤«¤·¤³¤ÎÆ±Î½¤Ç±Ä¶ÈÃ´Åö¤ÎÇòÄ»ÍÛÂçÌò¤òËÜÂ¿ÎÏ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ëöß·¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤ËÉñÂæ1ËÜ¡¢±ÇÁü1ËÜ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯½é¤á¤ÆÃ£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤âÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢±é¤¸¤ë¹õÀ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÛµ¤¤Ç¾®À¸°Õµ¤¤ÊÀÄÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÊÒ²¬¤Ï¡ÖÌµ°Õ¼±¤ËÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢°ËÆ£¤Ï¡Öµ×¡¹¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¿§¤â¶¯¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢ËÜÂ¿¤Ï¡Öº£ºî¤Ï¡Ø¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡Ø¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡¸÷ÀÐ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤Î¼ã¤¤³§¤µ¤ó¤Ë¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤êÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡üâ¶¶³¤¿Í¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô²ó¤´°ì½ï¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Î²Ä°¦¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ê´¶¤¸¤¬¡¢ÌòÊÁ¤ò²¿ÇÜ¤âÁÇÅ¨¤Ë¤µ¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¹ßÎ×¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ10·î15Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË23»þÊüÁ÷¡£
¡¡¢¨¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Ëöß·À¿Ìé¡Ê¹õÀ¥¸²²ðÌò¡Ë
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤ËÉñÂæ1ËÜ¡¢±ÇÁü1ËÜ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯½é¤á¤ÆÃ£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤âÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¹õÀ¥¸²²ð¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÛµ¤¤Ç¾®À¸°Õµ¤¤ÊÀÄÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤Îüâ¶¶¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Ïº£ºî¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤¹¤ëÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·¤Ç¤âºÂÄ¹¡¦üâ¶¶¤¯¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤³¤ÎÀè¤É¤¦¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦!?¡×¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÒ²¬ô¥¡ÊÄÅµ×°æ¥¨¥ÞÌò¡Ë
¡¡º£ºî¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¡¢°ìÁØ¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ³Ê¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¯ÄÅµ×°æ¥¨¥Þ¤¬¡¢¥¢¥µ¥Ò¤È¾Ä¡¢¤«¤·¤³¤ÎÎø°¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£°ËÆ£½¤»Ò¡ÊÀÖ°æÈþ¹áÌò¡Ë
¡¡¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Á¥é¥ê¤ÈÌÌ¼±Ãæ¤Î¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ü½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£ºî¤Ç¤Ï·àÃÄ¤äÈþÂç¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Í¥¿¤Ê¤É¡¢ÈþÂçÂ´¶È¸å¤Ë·àÃÄ°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥ï¡¼¥É¤¬ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤ªÆÀ°Õ¤Î±½¹¥¤¤Ê¡¢ÃãÃ«¤«¤·¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£º£¸å¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÏÃ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡Ä¤Þ¤Àº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡µ×¡¹¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¿§¤â¶¯¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÂ¿ÎÏ¡ÊÇòÄ»ÍÛÂçÌò¡Ë
¡¡¹â¹»¤Î»þ¤ËÉô³è¤ÎÀèÇÚ¤Ë¡ÖËÜÂ¿¤ÏºÐ¾å¤Ë¥â¥Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò´õË¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÐ¾å¤Ë¥â¥Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¥â¥Æ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ê¤¯43ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢üâ¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤ò¡ÖÀèÇÚ¤ÎÍ½¸À¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¼«Ê¬¡×¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¥É¥¥É¥¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡Ø¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡Ø¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¸÷ÀÐ¸¦¡ÊÀÄÌøÍÂ¤Ìò¡Ë
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤Î¼ã¤¤³§¤µ¤ó¤Ë¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤êÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡üâ¶¶³¤¿Í¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô²ó¤´°ì½ï¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Î²Ä°¦¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ê´¶¤¸¤¬¡¢ÌòÊÁ¤ò²¿ÇÜ¤âÁÇÅ¨¤Ë¤µ¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡¡»þ¤Ë¤Ï¥¯¥¹¥Ã¤È¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¡¢»þ¤Ë¤Ï¥·¥Ã¥È¥ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¤¹¡ª¡¡¤É¤¦¤¾¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª