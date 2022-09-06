Creepy Nuts¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÈÖÁÈËÜÈ¯Çä¡¡¥é¥¸¥ª¤ÈHIPHOP¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ë
¡¡HIPHOP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Creepy Nuts¤Î´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØCreepy Nuts¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µ·îÍË25»þ¡Ë¤ÎÈÖÁÈËÜ¡ØHIPHOP¤È¥é¥¸¥ª¡¡Creepy Nuts¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÆÉËÜ¡Ù¤¬¡¢10·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÖÁÈËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëCreepy Nuts»£¤ê²¼¤í¤·¥¯¥é¥Ó¥¢
¡¡2018Ç¯4·î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿Creepy Nuts¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï·îÍË25»þ¤«¤é¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡¢ÄÌ¾Î¡È1Éô¡É¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¸¥ª¤ÈHIPHOP¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢½é¤ÎÈÖÁÈËÜ¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¡£Creepy Nuts¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖHIPHOP¤È¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¥é¥¸¥ªÊ×Îò¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï²»³ÚÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤â¡£ÈÖÁÈ1¶ÊÌÜ¤Î³Ú¶Ê¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏDJ¾¾±Ê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢³Ú¶Ê¤ò¤â¤È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈÈÖÁÈÍ£°ì¤ÎÎÉ¿´¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜ¸ì¥é¥Ã¥×¾Ò²ð¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡×Áí½¸ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢R¡¾»ØÄê¤ÎÆüËÜ¸ì¥é¥Ã¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥È¡¼¥¯·æºîÁª¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖÎ¢cnann¡×¡¢ANN0»þÂå¤Î¥Ö¥í¥°¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖCreepy Nuts Fashion Check¡×¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¿¹¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈÌ©Ãå¡¢Creepy Nuts¤¬2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦¾åÈÄ¶¶¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¡¢´ËµÞ¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î1ºý¤È¤Ê¤ë¡£¡¡¡ØHIPHOP¤È¥é¥¸¥ª¡¡Creepy Nuts¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÆÉËÜ¡Ù¤Ï¡¢¸¸Åß¼Ë¤è¤ê10·î5ÆüÈ¯Çä¡Ê10·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÇÂ®ÈÎÇä¡Ë¡£²Á³Ê¤Ï1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢HMV¡õBOOKS online¡¦HMVÅ¹ÊÞ¡¢»°¾ÊÆ²½ñÅ¹Í³ÚÄ®Å¹¤Ç¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃÊÌÆÃÅµ¤Î½ñ±Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£10·î2Æü¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃÊÌÆÃÅµ¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¡£