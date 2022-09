映画『HiGH&LOW THE WORST X(クロス)』の9月9日公開にあわせて、ドラマ「HiGH&LOW THE WORST EPISODE.0」「6 from HiGH&LOW THE WORST」の2作品が、期間限定で配信サービスTVerにて7日から順次配信されることが決定した。

前作『HiGH&LOW THE WORST』(2019)へと続く序章となる「EPISODE.0」は、劇場版第1作『HiGH&LOW THE MOVIE』で描かれた、SWORD地区全体を巻き込んだコンテナ街の大抗争後の、鬼邪高校の知られざる物語が展開する。定時制メンバーの鬼邪高での日常や、入学シーズンが到来し覇権争いへと突入する全日制の様子が活写された。

「6 from」は、『HiGH&LOW THE WORST』に登場した希望ヶ丘団地の幼なじみ、楓士雄、誠司(白洲迅)、真也(中務裕太)、正也(小森隼)のオロチ兄弟、マドカ(富田望生)、新太(矢野聖人)の6人が幼いころに交わした約束を胸に、それぞれの環境で悩み、揺れ動く気持ちを繊細に描いた。

さらに、地上波特別版番組「ついに激突!!『HiGH&LOW THE WORST X』公開記念 SP」の「〜出演俳優たちがクロスする魅力解明!〜」「〜アーティストたちがクロスする魅力解明!〜」の2本がTVer見逃し配信となる。川村壱馬(THE RAMPAGE)、吉野北人(THE RAMPAGE)、中本悠太(NCT 127・YUTA)、三山凌輝(BE:FIRST・RYOKI)の4人による夢のコラボレーショントークや、キックオフイベント、完成披露試写会&PREMIUM LIVESHOW の模様、さらにさまざまなキャストのスペシャルコメントなど盛りだくさんな内容となる。(編集部・梅山富美子)

配信スケジュールは以下の通り

「HiGH&LOW THE WORST EPISODE.0」#1〜6(※第7、8話の配信はなし)は9月7日〜9月14日配信

「6 from HiGH&LOW THE WORST」#1〜6は9月14日〜9月21日配信

「ついに激突!!『HiGH&LOW THE WORST X』公開記念 SP〜出演俳優たちがクロスする魅力解明!〜」は9月8日〜9月21日配信

「ついに激突!!『HiGH&LOW THE WORST X』公開記念 SP〜アーティストたちがクロスする魅力解明!〜」は9月15日〜9月28日配信