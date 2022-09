『新アメリカン・アイドル』シーズン5、9月11日（日）より日本初放送！

あの『アメリカン・アイドル』が戻ってきた! 数々の人気歌手を輩出してきたアメリカの国民的オーディション番組の最新シーズン『新アメリカン・アイドル』シーズン5が、9月11日(日)より日本初放送となることがわかった。

【関連記事】エミリー・デシャネル、『BONES』リブートの可能性に言及

放送局を変えディズニーナイトが追加!

2002年の放送開始以来、全米のテレビ界の歴史を塗り替える高視聴率と人気を誇る国民的公開オーディション番組『アメリカン・アイドル』。FOXチャンネルでシーズン15まで放送していたこの番組は、本国アメリカで放送局をFOX放送からABCネットワークに変え『新アメリカン・アイドル』として再登場! 『アメリカン・アイドル』のフォーマットを残しつつ、挑戦者たちがディズニーの名曲を歌う「ディズニー・ナイト」など ABC ネットワークならではの演出を加え、さらにパワーアップ!

また今シーズンは 2002 年からの通算20シーズン目を記念し、2007 年にグラミー賞最優秀新人賞を受賞したキャリー・アンダーウッドや、デビューアルバムでプラチナセールスを達成したジョーダン・スパークスなど過去の挑戦者や優勝者たちが続々登場する。

今シーズのジャッジは?

『新アメリカン・アイドル』シーズン5でジャッジを務めるのは全米大ヒットのソウル・R&B 歌手ライオネル・リッチーや、全米シングルチャート5週連続1位を獲得した超人気歌手ケイティ・ペリー、そして第51回スーパーボウル国歌斉唱歌手に選ばれた注目のカントリーシンガーソングライター、ルーク・ブライアンら豪華キャスト陣。さらに20年にわたり『アメリカン・アイドル』のホストを務め、出演料が最も高額な司会者と認定されたこともあるお馴染みのライアン・シークレストが今シーズンでも司会を務める。

今シーズンの注目の挑戦者!

軍人家系に生まれ、音楽セラピー団体で退役軍人たちの話をもとに作曲活動をする【Huntergirl】はこれまでにコンテストでいくつも賞を受賞し、今回初となるプラチナチケットを獲得してハリウッドウィークをスキップした実力派。

Jazzyでジョス・ストーン、ダイアナ・クラールみたいだとケイティ・ペリーも絶賛した【Sage】は、オーディション時にオリジナル曲の「Again」を熱唱! ジャッジ三人とも満場一致のYesを勝ち取ったハスキーボイスの彼女の声と歌唱力は、皆が聞き入ること間違いない。

白血病で闘病中のシンガーの母とバンド仲間である父親を持ち、カントリー・シンガーになることを夢見ている大工の【Mike Parker】。彼と両親とが話すシーンは、涙なしには見られない。ディズニー・ナイトでは、Tarzan の「You'll be in My Heart」を歌い上げ、ファンを魅了した。

子どもの頃から歌うことが好きで、警備員の仕事をしながらシンガーソングライターになる夢を追う【Fritz Hager】は、2012年シーズン11の優勝者フィリップ・フィリップスから影響を受け、楽曲作りに励んできたという。地区予選ではルイス・キャパルディの「Before You Go」を歌い、甘くて切ない少しハスキーな歌声で披露する。

対談&予告編も到着!

多くのオーディション番組で審査員を務め YouTube登録者数150万人以上に上る大人気ボイストレーナーのおしらさんと、映画&海外ドラマ・ライターとして活躍するなかざわひでゆきさんの対談映像が到着。

さらに、『新アメリカン・アイドル』 シーズン 5 の日本初放送に先駆けて、予告編映像も公開された。

『新アメリカン・アイドル』シーズン5放送情報

9月11日(日)21:00スタート

再放送…毎週土曜日5:00

#1『地区予選(1)』

バーチャルオーディションや、数々の公募オーディションで選ばれた挑戦者たちがジャッジの前でパフォーマンスする地区予選がスタート。通算20シーズン目を祝って用意されたハリウッド予選第2ラウンドへスキップできる「プラチナチケット」を手にする挑戦者は誰になるのか注目!

(海外ドラマNAVI)