【AFP=時事】米テレビジョン・アカデミー(Television Academy)は3日、番組の制作・技術に携わった人を表彰する「クリエイティブ・アーツ・エミー賞(Creative Arts Emmy Awards)」の受賞者を発表し、バラク・オバマ(Barack Obama)元大統領が最優秀ナレーター賞を受賞した。

オバマ氏は、ネットフリックス(Netflix)のドキュメンタリー番組「グレイト・ナショナルパーク: 驚きに満ちた世界(Our Great National Parks)」でナレーションを務め、高く評価された。

同氏はすでに、自身の著作「マイ・ドリーム―バラク・オバマ自伝(Dreams from My Father)」と「合衆国再生―大いなる希望を抱いて(The Audacity of Hope)」の朗読版で、グラミー賞(Grammy Awards)を2度受賞している。

今回の受賞により、エミー賞、グラミー賞、オスカー(Oscar、アカデミー賞受賞者に贈られる像)、トニー賞(Tony Awards)の頭文字をとった「EGOT」の制覇まで、残すは2賞となった。

オバマ氏の後任のドナルド・トランプ(Donald Trump)前大統領は、リアリティー番組「アプレンティス(The Apprentice)」の司会でエミー賞に2度ノミネートされたが、受賞は逃している。

【翻訳編集】AFPBB News

