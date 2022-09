ほとんどの天才は遺伝とは無関係かもしれない!?(写真:ノンタン/PIXTA)

天才は、つくれるのか?

「先天的対後天的」という表現は、チャールズ・ダーウィンのいとこであるフランシス・ゴルトンが広く一般に広めたもので、その著書『Hereditary Genius: An Inquiry into Its Laws and Consequences(天才と遺伝)』(1869)で用いられた。

ゴルトンは1000人近くの「著名」人を調べたが、ごく一部を除いて皆、イギリス生まれの男性であり、なかには彼自身の親戚も含まれていた。そう聞けば、天才でなくとも、この問題に関するゴルトンの見方はわかるだろう。つまり、天才は家系によるもので、遺伝であるから、人の能力は出生時に受け継がれるもの、という見方だ。

『Hereditary Genius』の1ページ目でゴルトンは、「慎重に選べば、走力が特段に優れているとか、何か特別なことができるといった資質に恵まれた犬や馬を永遠に繁殖させる」ことや、「何世代か慎重に選んで結婚させることで、非常に優秀な人間の種を永続させる」ことは可能だと述べている。

できることなら、ゴルトンのこの選抜育種の発想が、優生学の始まりになったことは忘れたい。なぜならこれが、国家社会主義の死の収容所につながったのだから。ゴルトンの考えはとにかく間違っていた。選抜育種でスーパーホースはつくれないし、「恵まれた才能の人間種」もつくれない。

才能は遺伝によるものかもしれない。だが、天才は違う。天才――あるいは馬で言うなら、とんでもない偉業――は、血筋によるものではなく、どちらかと言えば「究極の嵐(パーフェクト・ストーム)」というものに近い。複数の条件が重なって相乗効果を生み、巨大な力に発展したものと言える。

20世紀最高の、いやもしかしたら永遠に史上最高の馬かもしれないセクレタリアトは、その死体解剖の結果、心臓の重さが父親であるボールドルーラーの2倍の21ポンドあることがわかった。セクレタリアトは優れた血統ではあるが、他に類を見ないほどの血筋というわけではなく、驚くほどずば抜けた能力の子孫も残していない。およそ400頭の子孫のうち、アメリカクラシック三冠レースに勝利したのは、これまでにたった1頭しかいない。

同様に、天才もたいていは、目を瞠(みは)るほど優れた両親のもとに生まれてはいない。確かに、親子でノーベル賞を受賞したペアも6組いる――5組は父と息子で、1組は母と娘だ(マリー・キュリーとイレーヌ・ジョリオ=キュリー)。

おそらく、より血筋説について説得力がありそうなのが、ヨハン・セバスチャン・バッハとその3人の息子、カール・フィリップ・エマヌエル、ヴィルヘルム・フリーデマン、ヨハン・クリスティアンだろう。

天才は遺伝しないのが多数派

しかしこれらの家族は、ルールを証明する例外である。ピカソの4人の子どもたち(誰一人、異彩を放つ画家ではない)を考えてみるといい。あるいは、ウェブでアンリ・マティスの娘のマルグリット・マティスの絵を見たり、フランツ・クサーヴァー・モーツァルト(音楽的な耳はよかったが、イマジネーションがなかった)のピアノ協奏曲を聴いたりしてみると、天才が天才を生むわけではないことがわかるかもしれない。

以下のような天才たちを考えてみてもいい。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、シェイクスピア、アイザック・ニュートン、ベンジャミン・フランクリン、テスラ、ハリエット・タブマン、アインシュタイン、ファン・ゴッホ、キュリー夫人、フリーダ・カーロ、キング牧師、アンディ・ウォーホル、スティーブ・ジョブズ、トニ・モリスン、イーロン・マスク。

この人たちは皆、突然出現している。アインシュタインは、家系は天才を予言するものにはならないことを暗にほのめかし、「家系を辿ったところで、どこにも辿り着かない」と言っている。

ポイントはここだ。天才は突然、そしてどうやら、人のさまざまな表現型 [遺伝子の組み合わせと環境の相互作用により、その遺伝子の組み合わせによる形態や特質の一部が目に見える形で現れる生物的特徴]の組み合わせ――なかでも、知性や立ち直る力、好奇心、洞察力ある思考、少しどころではない強迫的行動から、ランダムに出現するもののように思える。

心理学者はこれを「エマージェネシス(emergenesis)」と呼ぶ。私たちのような素人は「究極の状況」と呼んだほうがわかりやすいだろう。起こり得る可能性はあるのだけれど、そう滅多には起こらない、ということだ。

遺伝学の新潮流 エピジェネティクス

ゴルトンはグレゴール・メンデルの業績を知らなかった。遺伝子と呼ばれる遺伝単位について、私たちに科学的理解を授けてくれた天才だ。ゴルトンはまた、ハヴロック・エリスの著作『A Study of British Genius(イギリスの天才研究)』(1904)も知らなかったのかもしれない。女性のエリザベス1世(第3子)やジェーン・オースティン(第7子)、ヴァージニア・ウルフ(第6子)などのことは都合よく忘れて、天才はほとんどが男性第1子であることを、統計学的に示そうと企てた書だ。

今日、ゴルトン、メンデル、エリスの考え方が、生物学的決定論あるいは「生命の設計図」理論の基礎となっている。つまり、人の遺伝子は、それがテンプレートとなって、そこにその後の人生で発現する形態や性質がすべて、刻み込まれている、というものだ。しかし、お気づきの方もおられるだろうが、生前決定的な「設計図理論」は天才の答えになっていない。

おそらく、答えはエピジェネティクスと呼ばれる現代科学のなかにあるものと思われる。エピジーンは、私たちのゲノムの各遺伝子にくっついている小さなタグである。私たちの成長、誕生から死までは、これらの「オン/オフのスイッチ」の働きによる。なぜなら、それぞれの遺伝子が、その性質を現すか否か、現すならいつ現すかをコントロールしているのは、このスイッチだからである。

簡単に言うと、遺伝子は生物の特徴の先天的な側面で、エピジーンは後天的な側面ということだ。人というものは、どのように育てられるかと、自分が生活する環境、そして自分がその環境や自分自身をいかにコントロールするかがそれぞれの遺伝子の活性化(発現)に影響する。

確認しておこう。エピジーンは環境の刺激を受けて遺伝子的発達を促すトリガーである。神経科学者のギルバート・ゴットリーブが指摘しているように、私たちが成長するには、遺伝子と環境が連携しているだけではダメで、その連携が正しく機能するには、環境から遺伝子へのインプットがなければならない。何かを成し遂げたいと思ったときに、どのような自分になるかをコントロールできる可能性を提供するのが、エピジーンなのだ。

天才の多くは人並み外れて努力する

怠惰な天才なんて聞いたことがあるだろうか? ないだろう。なぜなら、天才というものは強迫観念に駆られているので、一様に勤勉なものだから。さらに天才は、公には、親からの遺伝(「天分」)よりも、自分自身の努力にはるかに高い価値を置く傾向がある。そのことを暗に示しているのが、以下に挙げる欧米の天才たち何人かの発言だ。





「どれだけ努力すれば、それが成し遂げられるかがわかる程度であれば、人はそれを天才とは呼ばないだろう」(ミケランジェロ)。「今と同じか、今以上に努力が続けられなくなったら、私は意気消沈してしまうに違いない」(フィンセント・ファン・ゴッホ)。「天才は努力の結果である」(マクシム・ゴーリキー)。「週末があるなんて思わなかった。休暇があるなんて思わなかった」(ビル・ゲイツ)。「努力なくして才能もなければ、天才もない」(ドミトリ・メンデレーエフ)。

「才能ある人と、成功者を分けるのは、懸命の努力だ」(スティーヴン・キング)。「私は若い頃に必死で働いたから、今はそれほど必死で働かなくていいんだ」(モーツァルト)。「この世で、努力したことがすべて報われるとはかぎらないが、それでも何かを得たければ努力しなければならない」(フレデリック・ダグラス)。「1週間に40時間働いていただけで、世の中を変えた人など誰もいない」(イーロン・マスク)。「才能は神が与えてくださるものだ。でも、努力が才能を天才に変える」(アンナ・パヴロワ)。私もかつてはそう信じていた。

次回の記事でも、この議論を続けたい。(9月11日配信予定)

(クレイグ・ライト : イェール大学、ヘンリー・L・アンド・ルーシー・G・モーゼス名誉教授)